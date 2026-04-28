Σε είδος πολυτελείας έχει μετατραπεί το σουβλάκι καθώς η τιμή του σε πολλές περιοχές της χώρας ξεπερνά ήδη τα πέντε ευρώ ενώ στα νησιά και ειδικότερα στη Σαντορίνη έχει «εκτιναχθεί» στα επτά.

Έτσι μία οικογένεια χρειάζεται πάνω από 40 ευρώ για να γευματίσει και το άλλοτε φθηνό γρήγορο γεύμα έχει γίνει απλησίαστο με τους επαγγελματίας του κλάδου να αποκαλύπτουν πως έρχονται και άλλες ανατιμήσεις.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Mega που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 28/4 οι αυξημένες πρώτες ύλες και τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων φέρνουν νέες ανατιμήσεις σύμφωνα με τους προμηθευτές και τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων.