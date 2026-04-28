Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ένας ένοπλος εισέβαλε στο σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας, βυθίζοντας στο χάος μία από τις πιο λαμπρές εκδηλώσεις της Ουάσιγκτον. Περίπου 2.600 πιάτα με εκλεκτό chateaubriand και αστακό από το Μέιν βρίσκονταν έτοιμα προς σερβίρισμα, ωστόσο η βραδιά διακόπηκε αιφνιδιαστικά πριν καν φτάσει στο κυρίως πιάτο.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν μόλις ολοκληρώσει τη σαλάτα, η οποία περιλάμβανε αρακά άνοιξης, τυρί burrata, ψημένα φιστίκια και παλαιωμένη βινεγκρέτ βαλσαμικού, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί στην αίθουσα χορού του ξενοδοχείου Washington Hilton, που βρίσκεται σε υπόγειο επίπεδο. Ακολούθησαν σκηνές πανικού, με καλεσμένους να σκύβουν και να σέρνονται κάτω από τα τραπέζια, την ώρα που ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, και μέλη του υπουργικού συμβουλίου απομακρύνονταν άμεσα σε ασφαλές σημείο.

Παρά την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να συνεχιστεί η εκδήλωση, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Η πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, Γουεϊτζία Τζιανγκ, επέστρεψε στο βήμα μετά την απομάκρυνσή της σε ασφαλές σημείο και ενημέρωσε τους χιλιάδες παρευρισκόμενους που παρέμεναν στην αίθουσα. Όπως ανέφερε, «θα ήθελα η εκδήλωση να συνεχίσει, παρά τις εξελίξεις, αλλά πρέπει να ακολουθήσω τα πρωτόκολλα ασφαλείας», ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα πραγματοποιηθεί μεταμεσονύχτια ενημέρωση στον Λευκό Οίκο.

Η διακοπή της εκδήλωσης είχε ως αποτέλεσμα να μην σερβιριστούν ποτέ τα κυρίως πιάτα, αλλά ούτε και το επιδόρπιο «Grand Opera Cake». Το ερώτημα που προέκυψε στη συνέχεια ήταν τι απέγιναν τα εκατοντάδες πιάτα που είχαν ήδη προετοιμαστεί.

Εκπρόσωπος του ξενοδοχείου Washington Hilton δήλωσε στην Daily Mail ότι «το ξενοδοχείο δωρίζει τακτικά αχρησιμοποίητα τρόφιμα από εκδηλώσεις για την υποστήριξη τοπικών οργανισμών και του έργου τους στην κοινότητα». Όπως διευκρίνισε, τα τρόφιμα από το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο διατέθηκαν σε τοπικούς συνεργάτες της κοινότητας, ενώ τα υπόλοιπα προϊόντα οδηγήθηκαν σε κομποστοποίηση και θα χρησιμοποιηθούν σε αγροτικές δραστηριότητες.

Τη Δευτέρα, η Γουεϊτζία Τζιανγκ αποκάλυψε ότι το κρέας και ο αστακός υποβλήθηκαν σε διαδικασία λυοφιλίωσης, ώστε να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πρόκειται να διατεθούν σε δύο καταφύγια για κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά. Το περιοδικό Washingtonian ήταν το πρώτο που μετέδωσε τι συνέβη με τα συγκεκριμένα γεύματα.

Μέρος του κρασιού που είχε απομείνει κατέληξε στα χέρια δημοσιογράφων, με ένα βίντεο που καταγράφει «κλοπή» φιάλης να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές στο διαδίκτυο.

Το κόστος συμμετοχής στο δείπνο για το 2026 ανερχόταν στα 480 δολάρια ανά άτομο ή 4.800 δολάρια για τραπέζι δέκα ατόμων, με τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων να περιορίζεται αποκλειστικά στα μέλη της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που στηρίζει το έργο των δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο. Η Ένωση συνεργάζεται επίσης με πανεπιστήμια για την παροχή υποτροφιών σε επίδοξους δημοσιογράφους που παρευρίσκονται στην επίσημη εκδήλωση.

Ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ προσκαλείται κάθε χρόνο στο δείπνο, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρνηθεί να παραστεί κατά την πρώτη του θητεία, ενώ η εκδήλωση ακυρώθηκε στο τελευταίο έτος της λόγω της πανδημίας COVID-19. Η φετινή παρουσία του σηματοδότησε την πρώτη φορά που συμμετείχε ως εν ενεργεία πρόεδρος.

Επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Ένωση Ανταποκριτών να επαναπρογραμματίσει το δείπνο, δηλώνοντας από το βήμα της αίθουσας ενημέρωσης ότι «θα το ξανακάνουμε μέσα στις επόμενες 30 ημέρες και θα το κάνουμε μεγαλύτερο, καλύτερο και ακόμα πιο εντυπωσιακό». Παράλληλα, επανέφερε την ανάγκη κατασκευής της αίθουσας εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο, η οποία βρίσκεται σε νομική εκκρεμότητα.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου δύσκολα θα μπορούσε να φιλοξενηθεί εκεί, καθώς πρόκειται για εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Τύπο και όχι από τον ίδιο τον πρόεδρο.