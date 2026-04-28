Την διακοπή εργασιών αύριο, Τετάρτη 29-4-2026, σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας και συγκέντρωση στις 09.30 στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου, ανακοίνωσε ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Σήμερα, 28-4-2026, εισήλθε ένας άντρας στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας (Λουκάρεως) και πυροβόλησε με καραμπίνα τρεις φορές στο έδαφος.

Απ’ τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν – ευτυχώς – ελαφρά τέσσερις συναδέλφισσες. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, κουράγιο και στεκόμαστε στο πλευρό τους με όλη μας τη δύναμη.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πόσο δίκαια είναι η απαίτηση μας για ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας μας και επιβεβαιώνει τις ειδικές συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ!

Το ΔΣ του ΣΔΥΑ απαιτεί την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος και ως ένδειξη συμπαράστασης στις συναδέλφισσες και ως πρώτη δράση διεκδίκησης αποφάσισε την ΕΚΤΑΚΤΗ ολοήμερη διακοπή εργασιών αύριο Τετάρτη 29-4-2026 σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας και συγκέντρωση στις 09.30 στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου.