Ο απολογισμός των θυμάτων της σύγκρουσης χθες Δευτέρα 27/4 το βράδυ (τοπική ώρα) δυο σιδηροδρομικών συρμών κοντά στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας Τζακάρτα έγινε ακόμη πιο βαρύς, έφθασε τους 14 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η δημόσια επιχείρηση σιδηροδρόμων KAI.

«Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα (…) έχουν επιβεβαιωθεί 14 θάνατοι», ανέφερε η εταιρεία, διευκρινίζοντας πως διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομεία άλλοι 84 άνθρωποι.

Δεν είναι σαφές ακόμη αν μπόρεσαν να ανασυρθούν ζωντανοί δυο επιβαίνοντες στον έναν από τους συρμούς που παρέμεναν παγιδευμένοι στο κουφάρι βαγονιού.