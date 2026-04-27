Ένας πάστορας από τη Φλόριντα, που είχε γράψει βιβλίο με συμβουλές για τον γάμο και την αγάπη προς τη σύζυγο, συνελήφθη με κατηγορίες για διγαμία, προκαλώντας αίσθηση στις ΗΠΑ.

Ο 62χρονος Leslie Williams συνελήφθη την Τετάρτη κοντά στο σπίτι του στην περιοχή The Villages, μια κοινότητα συνταξιούχων που φέρεται να έχει τη φήμη «παραδείσου των swingers», σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Sumter.

Ο πάστορας, που διατηρεί δική του θρησκευτική οργάνωση στην περιοχή, καταζητούταν στην πολιτεία της Georgia, όπου στις 3 Απριλίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για διγαμία. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Sumter County και κρατείται χωρίς εγγύηση.

Οι λεπτομέρειες για τον πρώτο του γάμο δεν έχουν γίνει σαφείς. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο ο ίδιος είχε ανακοινώσει μέσω Facebook ότι παντρεύτηκε μια γυναίκα με το όνομα Cindi, σε ανάρτηση που συγκέντρωσε πολλά συγχαρητήρια σχόλια, με ορισμένους χρήστες να εκφράζουν έκπληξη, γράφοντας ότι πίστευαν πως ήταν ήδη παντρεμένος.

Σε επόμενη ανάρτηση, ο Williams εξήρε τη σύζυγό του, χαρακτηρίζοντάς την «όμορφη και ταλαντούχα», ενώ σε selfie που δημοσίευσε απάντησε σε σχόλιο ότι δείχνει «άλλος άνθρωπος», λέγοντας ότι νιώθει έτσι χάρη στη σύζυγό του. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Williams είναι συγγραφέας του βιβλίου «Love Her Like This: Loving Her Has Never Been Deeper» (2017), το οποίο απευθύνεται σε άνδρες και δίνει συμβουλές για το πώς να αγαπούν βαθύτερα τις συζύγους τους, βασισμένοι σε θρησκευτικές αρχές και στην ενίσχυση της συζυγικής σχέσης.

Σύμφωνα με την περιγραφή του βιβλίου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost, στόχος είναι να βοηθήσει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορούν να απειλήσουν τον γάμο και να ενισχύσει την «αδιάλειπτη αγάπη» μεταξύ των συζύγων.

Ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως δάσκαλος του λόγου του Θεού, ενώ μέσω της οργάνωσής του «Leslie Williams Ministries», η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δηλώνεται μέσω ενοικιαζόμενης ταχυδρομικής θυρίδας σε εμπορικό κέντρο, προωθεί θρησκευτικά μηνύματα, ακόμη και με θεματολογία «προετοιμασίας για το τέλος του κόσμου».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ή τον αριθμό των φερόμενων γάμων, ενώ οι αρχές δεν έχουν απαντήσει σε αιτήματα για διευκρινίσεις σχετικά με την υπόθεση και τη διαδικασία έκδοσης.