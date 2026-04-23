Οι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι αύξησαν πέρυσι κατά 11% τον πλούτο τους, ο οποίος έφθασε τα 696,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σκληρότερες δυτικές κυρώσεις που έχουν ποτέ επιβληθεί σε μια μείζονα οικονομία, ανακοινώθηκε από το Forbes Russia, τη ρωσική έκδοση του αμερικανικού οικονομικού περιοδικού.

Οι πλουσιότεροι άνθρωποι της Ρωσίας συνδέονται άπαντες με τα μεγάλα αποθέματα φυσικών πόρων που η Ρωσία εξάγει εδώ και δεκαετίες στις παγκόσμιες αγορές και ο πλούτος τους έχει αυξηθεί, καθώς οι αναταράξεις στις εμπορικές ροές έχουν αυξήσει τις τιμές των εμπορευμάτων, αν και το Forbes επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν καινούρια ονόματα στην κορυφή του καταλόγου.

Το Forbes κατατάσσει τον Αλεξέι Μορντάσοφ, γενικό διευθυντή της επενδυτικής εταιρείας Seergroup, ως τον πλουσιότερο δισεκατομμυριούχο της Ρωσίας, με περιουσία 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη κατά 8,4 δισεκατομμύρια από την περυσινή κατάταξη.

Ο Βλαντίμιρ Ποτάνιν, ο επικεφαλής της Interros και της μεταλλουργικής εταιρείας Nornickel, με περιουσία 29,7 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσεται από το Forbes ως ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στη Ρωσία.

Ο Βαγκίτ Αλεκπέροφ, πρώην επικεφαλής της Lukoil, κατατάχθηκε στην τρίτη θέση με περιουσία 29,5 δισεκατομμύρια δολάρια και ο Λεονίντ Μίκελσον, διευθύνων σύμβουλος της Novatek, και η οικογένειά του κατατάσσονται τέταρτοι με περιουσία 28,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων της Ρωσίας, μερικοί από τους οποίους ήταν κάποτε από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη και πολλοί είχαν κάνει μεγάλες περιουσίες μέσα στο χάος που ακολούθησε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, είναι τώρα πολύ μικρότερος απ’ αυτόν των κορυφαίων αμερικανών γιγάντων της τεχνολογίας.

Ο Έλον Μασκ ηγείται του παγκόσμιου κατάλογου των πλουσίων του Forbes με περιουσία 839 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Λάρι Πέιτζ της Google κατατάσσεται δεύτερος με περιουσία 257 δισεκατομμυρίων δολαρίων.