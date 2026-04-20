Μια απίστευτη υπόθεση εκδικάστηκε σε δικαστήριο, καθώς η αστυνομία έδωσε αποζημίωση ύψους περίπου 39.000 ευρώ σε άτομο που συνέλαβε μόνο και μόνο επειδή έκανε ανάρτηση στο διαδίκτυο. Μάλιστα, προηγήθηκε τεράστια αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι του.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Βρετανία με θύμα τον Samuel Smith, που διατηρεί ένα blog με το ψευδώνυμο «Μάθιου Χόπκινς, ο Γενικός Κυνηγός Μαγισσών», όνομα που προέρχεται από μια πραγματική ιστορική προσωπικότητα του 17ου αιώνα, που κυνηγούσε γυναίκες ως μάγισσες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Smith έκανε ανάρτηση στο διαδίκτυο σχολιάζοντας δύο άνδρες που κατηγόρησαν ψευδώς μια γυναίκα για παιδεραστία και μάλιστα έχουν καταδικαστεί για αυτό.

Η ανάρτηση καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα του Hertfordshire και οι αστυνομικοί σχεδίασαν τεράστια έφοδο στο σπίτι του Smith, έγραψε το βρετανικό δημοσίευμα.

Η επιχείρηση έγινε νυχτερινές ώρες και σύμφωνα με την Daily Mail, ο άνδρας ήταν με τη ρόμπα του, όταν του πέρασαν χειροπέδες και τον συνέλαβαν, ενώ στη συνέχεια κατασχέθηκαν όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές του.

Τελικά, προέκυψε ότι δεν είχε διαπράξει κάποιο αδίκημα, ούτε παραβίαζε κάποιο νόμο με την ανάρτηση που έκανε. Ακόμη και να παραβίαζε όμως, δεν δικαιολογούνταν η έφοδος στο σπίτι του, καθώς θα επρόκειτο για ένα κακοπροαίρετο σχόλιο.

Η αστυνομία του Hertfordshire κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Samuel Smith, τον οποίο αποζημίωσε.

Η Daily Mail σημείωσε ότι πρόκειται για τη δεύτερη αδικαιολόγητη αστυνομική επιχείρηση που συμβαίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς ιδιαίτερο λόγο.

Τον Ιανουάριο, η βρετανική αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι δύο γονιών και τους συνέλαβε, επειδή είχαν διαμαρτυρηθεί για ζητήματα που αφορούσαν το σχολείο του παιδιού τους.