Σοβαρό περιστατικό με χαρακτηριστικά τρομοκρατικής ενέργειας αποκαλύπτουν οι ρωσικές αρχές, μετά τη σύλληψη μιας Γερμανίδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σχέδιο επίθεσης κατά αστυνομικού στόχου στη Ρωσία. Η υπόθεση συνοδεύεται από καταγγελίες περί εμπλοκής ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη απάντηση από το Κίεβο.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) γνωστοποίησε σήμερα (20/4) ότι προχώρησε στη σύλληψη μιας 57χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία εντοπίστηκε να μεταφέρει στο σακίδιό της εκρηκτικό μηχανισμό ισχύος αντίστοιχης με 1,5 κιλό TNT. Όπως αναφέρεται, στόχος της φερόμενης ενέργειας ήταν ένα κτίριο της αστυνομίας στην περιφέρεια της Σταυρούπολης, στο πλαίσιο επιχείρησης που, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, είχε σχεδιαστεί από ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οπτικό υλικό που διακινήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης, με τη γυναίκα να βρίσκεται ξαπλωμένη σε χώρο στάθμευσης, υπό την απειλή όπλων αστυνομικών, ενώ δίπλα της διακρίνεται το σακίδιο. Στη συνέχεια, ειδικοί πυροτεχνουργοί προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη του ύποπτου αντικειμένου.

Παράλληλα, η FSB ανακοίνωσε τη σύλληψη και ενός άνδρα από χώρα της κεντρικής Ασίας, «γεννημένος το 1997», ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο σχέδιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας θεωρείται ότι ενεργούσε για λογαριασμό μιας «τρομοκρατικής οργάνωσης» και είχε αναλάβει την ενεργοποίηση του εκρηκτικού μηχανισμού, «ενώ η γυναίκα επρόκειτο να σκοτωθεί επιτόπου». Επιπλέον, στην ανακοίνωση της υπηρεσίας επισημαίνεται ότι «οι ενέργειες του άνδρα συντονίζονταν από υπαλλήλους των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών που εμφανίζονταν ως μέλη μιας από τις διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις που είναι απαγορευμένες στη Ρωσία».

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη αντίδραση ή σχόλιο από την πλευρά της Ουκρανίας σχετικά με τις συγκεκριμένες κατηγορίες.