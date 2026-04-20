Σκηνές έντασης καταγράφηκαν στην Καλιφόρνια, όταν μια γυναίκα συνελήφθη έπειτα από επεισόδιο με αστυνομικό, το οποίο κατεγράφη σε βίντεο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το San Diego Police Department, οι Αρχές κλήθηκαν γύρω στις 6 το απόγευμα της 21ης Μαρτίου σε χώρο αναψυχής στην περιοχή Linda Vista, έπειτα από καταγγελίες για γυναίκα που φερόταν επιθετικά προς πολίτες.

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, η γυναίκα είχε προηγουμένως προβεί σε ρατσιστικό παραλήρημα εις βάρος ενηλίκων και παιδιών στον χώρο, προκαλώντας αναστάτωση. Όταν οι αστυνομικοί την εντόπισαν σε περιοχή skate park, φέρεται να έγινε αντιδραστική και να αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές τους.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε και έγινε viral, φαίνεται ένας αστυνομικός να τραβά το χέρι της γυναίκας, η οποία κάθεται σε τραπέζι, και αμέσως μετά, χρησιμοποιώντας το άλλο του χέρι, την πιάνει από τον αυχένα και τη ρίχνει με δύναμη στο έδαφος.

Η πτώση είναι έντονη, ενώ στη συνέχεια ο αστυνομικός τη γυρίζει μπρούμυτα, κάθεται πάνω της και προσπαθεί να ελέγξει τα χέρια της, για να της περάσει χειροπέδες. Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης, η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει και να αντιδρά έντονα. Σε κάποια στιγμή φαίνεται να επιχειρεί να δαγκώσει το χέρι του αστυνομικού, με τον ίδιο να φωνάζει «σταμάτα να με δαγκώνεις».

Οι Αρχές ανέφεραν ότι ο αστυνομικός υπέστη τραυματισμό στο αριστερό χέρι, με οίδημα και εκδορά, και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για περίθαλψη. Η γυναίκα εξετάστηκε από διασώστες στο σημείο και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων παρεμπόδιση αστυνομικού έργου, αντίσταση κατά της αρχής με χρήση βίας, καθώς και τέλεση κακουργήματος, ενώ βρισκόταν ήδη υπό περιοριστικούς όρους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο, με την κοινή γνώμη να εμφανίζεται διχασμένη. Ορισμένοι χρήστες θεωρούν ότι η αντίδραση της αστυνομίας ήταν δικαιολογημένη λόγω της συμπεριφοράς της γυναίκας, ενώ άλλοι εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο υπερβολικής χρήσης βίας κατά τη σύλληψη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα της γυναίκας, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.