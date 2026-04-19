Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε την Κυριακή (19/04) ότι η σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν απέχει πολύ από το να τελειώσει.

Οι δύο χώρες βρίσκονται επί του παρόντος σε κατάπαυση του πυρός στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ το Ισραήλ έχει επίσης συμφωνήσει σε μια 10ήμερη εκεχειρία στο Λίβανο.

Ωστόσο, μιλώντας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στην Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι η χώρα του παραμένει σε εγρήγορση για τυχόν αλλαγές στην τρέχουσα συμφωνία.

Χαρακτηριστικά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε:

«Έχουμε εμπλακεί μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια μάχη ενάντια στη Μεγάλη Τυραννία του Ιράν, η οποία τρομοκρατεί τον κόσμο, επιδιώκει την καταστροφή μας και επιδιώκει να καταστρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκει να καταστρέψει τον δυτικό πολιτισμό όπως τον γνωρίζουμε.

«Έχουμε επιτύχει τεράστια πράγματα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και κάθε στιγμή μπορεί να μας φέρει νέες εξελίξεις.»