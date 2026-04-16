Εφιαλτικές στιγμές έζησαν οι εργαζόμενοι στο διυλιστήριο Corio της Viva Energy στο Τζιλόνγκ της Αυστραλίας, όταν μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Η φωτιά έκαιγε ανεξέλεγκτα για 13 ώρες, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές και προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη σταθερότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων. Το χρονικό της πυρκαγιάς και η «αστοχία εξοπλισμού».



Η φωτιά, η οποία συνοδεύτηκε από εκρήξεις, κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, δεκάδες εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βικτώρια, η αιτία αποδίδεται σε «αστοχία εξοπλισμού», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.



Το συγκεκριμένο διυλιστήριο είναι ένα από τα δύο που έχουν απομείνει στη χώρα, επεξεργάζεται 120.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως και καλύπτει το 50% των αναγκών της πολιτείας της Βικτώρια.

Φόβοι για ελλείψεις και ράλι τιμών

Η διακοπή λειτουργίας κρίσιμων μονάδων παραγωγής βενζίνης έρχεται σε μια περίοδο που οι διεθνείς αγορές είναι ήδη πιεσμένες.

Τιμές στα ύψη : Η τιμή του ντίζελ έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες.

: Η τιμή του ντίζελ έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες. Πανικός στις αντλίες : Ήδη καταγράφονται φαινόμενα «panic buying» από καταναλωτές που σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους.

: Ήδη καταγράφονται φαινόμενα «panic buying» από καταναλωτές που σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους. Πλήγμα στις πτήσεις: Οι αεροπορικές εταιρείες περιορίζουν δρομολόγια καθώς το κόστος των καυσίμων αεριωθούμενων αυξάνεται ραγδαία.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Κρις Μπόουεν, χαρακτήρισε την εξέλιξη «μη θετική», τονίζοντας πως είναι νωρίς για να εκτιμηθεί το πλήρες μέγεθος της επίπτωσης στην αγορά.

Πόσο κινδυνεύει η επάρκεια;

Αν και η Αυστραλία βασίζεται σε εισαγωγές από τη Σιγκαπούρη και τη Νότια Κορέα, οι αναλυτές προειδοποιούν πως τα περιθώρια στενεύουν. Ο καθηγητής Hussein Dia επισήμανε πως, αν και δεν θα ξεμείνει η χώρα από καύσιμα αύριο, το περιστατικό εκμηδενίζει τα «μαξιλάρια» ασφαλείας που υπήρχαν για την απορρόφηση κραδασμών στην αγορά.



Η διοίκηση της Viva Energy ξεκαθάρισε πως η παραγωγή θα αυξηθεί ξανά μόνο όταν διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των εγκαταστάσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αναταράξεις το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με άρθρο του ιστότοπου InterestingEngineering.com

