Μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας την ακραία μορφή ελέγχου και βίας που βίωσε μια γυναίκα από τον σύντροφό της στην Ολλανδία. Η ιστορία της προκαλεί αποτροπιασμό, αλλά και προβληματισμό για τα όρια της ανθρώπινης εκμετάλλευσης και της δικαιοσύνης.

Ένας βίαιος σύντροφος κάλυψε σχεδόν ολόκληρο το σώμα της -πλέον πρώην- κοπέλας του με περισσότερα από 250 τατουάζ, πολλά από τα οποία ήταν το όνομά του ή τα αρχικά του, χρησιμοποιώντας μια φθηνή μηχανή που αγόρασε μέσω διαδικτύου.

Ο Ολλανδός κακοποιητής προμηθεύτηκε τη μηχανή από το AliExpress και για χρόνια την ανάγκαζε να κάνει τατουάζ, καλύπτοντας σχεδόν το 90% του σώματός της με μηνύματα που την χαρακτήριζαν ως «ιδιοκτησία» του, σύμφωνα με οργανισμό που έχει συγκεντρώσει πάνω από 35.000 δολάρια για την αφαίρεση των τατουάζ.

Πολλά από τα τατουάζ βρίσκονταν σε «σημεία που εκείνος πίστευε ότι είχαν αγγιχτεί από άλλους άντρες, όπως το στήθος και οι γλουτοί της», ανέφερε ο Άντι Χαν από την ολλανδική οργάνωση «Spijt van Tattoo», μια ομάδα που τη βοηθά με την αφαίρεση των τατουάζ.

«Ήταν ένα σημάδι ελέγχου και κατοχής», δήλωσε, σύμφωνα με το NL Times.

Η καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων παρουσίασε το θύμα -που αναφέρεται μόνο ως Τζόουκ- με το πρόσωπό της σχεδόν πλήρως καλυμμένο με σκούρο μελάνι, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος «Hans» στο πρόσωπο και τον λαιμό της.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με πιο πρόσφατη φωτογραφία της, όπου εμφανίζεται να χαμογελά σχεδόν χωρίς τατουάζ, αφού «ένα μεγάλο μέρος των τατουάζ της Τζόουκ έχει αφαιρεθεί, ειδικά στο πρόσωπό της».

«Ελπίζει να απαλλαγεί πλήρως από τα τατουάζ μέχρι το τέλος της χρονιάς», σημειώνει η ομάδα, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί μία από πολλές γυναίκες που έχουν σημαδευτεί από κακοποιητικούς συντρόφους.

Ο πρώην της Τζόουκ «άρχισε να την παρακολουθεί, να την απειλεί και να την εκφοβίζει», μέχρι που «εκείνη μούδιασε με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, κάτι που τελικά την άφησε ανίκανη να υπερασπιστεί τον εαυτό της», σύμφωνα με τον επικεφαλής της οργάνωσης.

Η ίδια υποστηρίζει ότι κατήγγειλε τον πρώην της στις ολλανδικές αρχές, ωστόσο δεν έχουν γίνει συλλήψεις. «Κάθε λογικός άνθρωπος γνωρίζει ότι κάποιος δεν θα έκανε οικειοθελώς τατουάζ κοντά στο μάτι, στη μύτη ή στο αυτί», πρόσθεσε ο Χαν.

«Ωστόσο, τελικά οι Αρχές δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν επειδή ήταν νομικά δύσκολο να αποδειχθεί. Ο πρώην της ισχυρίστηκε ότι υπήρχε συναίνεση. Για τη Τζόουκ, αυτό μοιάζει με αδικία», κατέληξε.

Η Τζόουκ έχει ήδη ξεκινήσει θεραπείες και ελπίζει να απαλλαγεί πλήρως από τα τατουάζ μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ τα χρήματα που θα περισσέψουν θα διατεθούν για την υποστήριξη άλλων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

«Κάποιος που έχει πληγωθεί βαθιά μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια του. Αν μπορώ εγώ, μπορεί και κάποιος άλλος», δήλωσε η ίδια, σύμφωνα με τη New York Post.