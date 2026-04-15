Ένας γιατρός στη Φλόριντα κατηγορείται για ανθρωποκτονία, μετά από σοβαρό ιατρικό λάθος κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης το 2024, το οποίο οδήγησε στον θάνατο ασθενούς. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς αφορά αφαίρεση λάθους οργάνου με τραγικές συνέπειες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, μεγάλο σώμα ενόρκων άσκησε δίωξη σε βάρος του γιατρού Τόμας Σακνόβσκι, κατηγορώντας τον για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού. Την ανακοίνωση έκανε τη Δευτέρα ο εισαγγελέας του Πρώτου Δικαστικού Κυκλώματος, επιβεβαιώνοντας την απαγγελία της κατηγορίας.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στις 21 Αυγούστου 2024, η οποία είχε προγραμματιστεί ως λαπαροσκοπική σπληνεκτομή, ο Τόμας Σακνόβσκι αφαίρεσε το ήπαρ του ασθενούς αντί για τον σπλήνα. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση των αρχών επιβολής του νόμου, το λάθος αυτό προκάλεσε «καταστροφική απώλεια αίματος και τον θάνατο του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι». Το θύμα ήταν ένας 70χρονος άνδρας από το Μάσλ Σόουλς της Αλαμπάμα.

Σε δήλωσή του, ο σερίφης της κομητείας Γουόλτον, Μάικλ Άντκινσον, τόνισε: «Καθήκον μας είναι να ακολουθούμε τα γεγονότα όπου κι αν οδηγούν, χωρίς φόβο ή εύνοια».

Τα διαθέσιμα δικαστικά έγγραφα δεν αναφέρουν συνήγορο υπεράσπισης για τον Τόμας Σακνόβσκι. Μετά το περιστατικό, η πολιτεία της Φλόριντα ανέστειλε την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος του γιατρού. Παράλληλα, σύμφωνα με τα αρχεία, ο ίδιος παρέδωσε οικειοθελώς την ιατρική του άδεια στην Αλαμπάμα, αφού οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν για την ανάκλησή της.