Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε ότι χώρες που «διεξάγουν διπλωματικό πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ θα αντιμετωπίσουν «άμεσο τίμημα», με αφορμή τις εξελίξεις στις σχέσεις Ιερουσαλήμ–Μαδρίτης.

Οι δηλώσεις του έγιναν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, λίγο μετά την απόφαση του Ισραήλ να αποκλείσει την Ισπανία από το Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού (CMCC) στην Κιριάτ Γκατ, το οποίο παρακολουθεί την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Ισραήλ δεν θα μείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η Ισπανία δυσφήμισε τους στρατιώτες μας, τον πιο ηθικό στρατό στον κόσμο».

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ επιβεβαίωσε τον αποκλεισμό της Ισπανίας από το CMCC, επικαλούμενος την «εμμονή κατά του Ισραήλ» και τη στάση της Μαδρίτης στον πόλεμο στη Γάζα.

Το CMCC αποτελεί πολυεθνικό κέντρο στο οποίο συμμετέχουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και επιβλέπει την εφαρμογή της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με το ισραηλινό ΥΠΕΞ, η απόφαση έχει ήδη γνωστοποιηθεί επίσημα, ενώ έχουν ενημερωθεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι σχέσεις Ισραήλ και Ισπανίας έχουν επιδεινωθεί σταδιακά τα τελευταία δύο χρόνια, με τη Μαδρίτη να εκφράζει έντονη κριτική για τον πόλεμο στη Γάζα. Παράλληλα, η Ισπανία έχει προχωρήσει σε κινήσεις που έχουν ερμηνευθεί ως αποστασιοποίηση από το Τελ Αβίβ, εντείνοντας τη διπλωματική ένταση.