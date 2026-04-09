Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανέλαβε την ευθύνη για εκτόξευση ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ, στην πρώτη της επίθεση κατά της χώρας μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, βασικού υποστηρικτή της οργάνωσης.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι οι επιθέσεις —μεταξύ των οποίων και μία που προκάλεσε την ενεργοποίηση σειρήνων κατά τη διάρκεια της νύχτας— αποτελούν απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε ως παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ, μετά τη μεγαλύτερη επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στον Λίβανο την Τετάρτη στο πλαίσιο της σύγκρουσης.