Ερωτήματα εγείρει η περίπτωση ενός μωρού που γεννήθηκε σε πτήση, καθώς ενδεχομένως θα μπορέσει να αποκτήσει δύο υπηκοότητες.

Η ασυνήθιστη περίπτωση αφορά μια πτήση της Caribbean Airlines από την Τζαμάικα προς τη Νέα Υόρκη.

Το Aerospace Global News έγραψε ότι έσπασαν τα νερά της μητέρας του μέσα στο αεροπλάνο και ότι το μωρό γεννήθηκε πριν προσγειωθεί το αεροσκάφος.

Έκτοτε, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το αν δικαιούται να λάβει και δεύτερη υπηκοότητα πέρα από εκείνη της μητέρας του και συγκεκριμένα την αμερικανική.

Σύμφωνα με την 14η Τροπολογία των ΗΠΑ, οποιοδήποτε παιδί γεννιέται σε αμερικανικό έδαφος, αυτομάτως λογίζεται ως Αμερικανός πολίτης.

Το Aerospace Global News έγραψε, λοιπόν, πως αν το αεροπλάνο είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ πριν γεννηθεί το παιδί, τότε το μωρό έχει δύο υπηκοότητες. Αν, όμως, είχε γεννηθεί έστω και ένα λεπτό πριν, τότε δεν δικαιούται να λάβει την αμερικανική υπηκοότητα.

Η Caribbean Airlines, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Η αεροπορική εταιρεία επισημαίνει τον επαγγελματισμό και την ψύχραιμη αντίδραση του πληρώματός της, το οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την άνεση όλων των επιβατών».