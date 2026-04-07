Η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 7/4 ότι αφέθηκε ελεύθερος δεύτερος υπήκοος της ασιατικής χώρας που τελούσε υπό κράτηση στο Ιράν, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo μετέδωσε λίγη ώρα νωρίτερα πως «πιστεύεται» ότι πρόκειται για τον επικεφαλής του γραφείου στην Τεχεράνη του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου της Ιαπωνίας, του NHK.

«Η ιαπωνική πρεσβεία στο Ιράν επιβεβαίωσε ότι Ιάπωνας υπήκοος, ο οποίος κρατείτο από την 20ή Ιανουαρίου στην Τεχεράνη, απελευθερώθηκε χθες Δευτέρα», είπε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μινορού Κίχαρα στον Τύπο, χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητα του ανθρώπου ο οποίος αποφυλακίστηκε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

«Η πρεσβεία στο Ιράν μπόρεσε να συναντηθεί απευθείας με το πρόσωπο αυτό μετά την απελευθέρωσή του και τον διαβεβαίωσε ότι είναι καλά στην υγεία του», πρόσθεσε.

«Ιάπωνας δημοσιογράφος κρατούμενος στο Ιράν από τον Ιανουάριο αφέθηκε ελεύθερος. Το πρόσωπο αυτό πιστεύεται ότι είναι ο επικεφαλής του γραφείου του NHK στην Τεχεράνη», μετέδωσε νωρίτερα το Kyodo, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του αρχιπελάγους.

Σύμφωνα με πρότερα δημοσιεύματα του Τύπου, οι αρχές του Ιράν συνέλαβαν τον Ιανουάριο Ιάπωνα δημοσιογράφο, που κατονομάστηκε ως Σινοσούκε Καβάσιμα. Κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, είχε μεταχθεί στη διαβόητη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, όπου οι συνθήκες κράτησης έχουν καταδικαστεί επανειλημμένα από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας είχε ανακοινώσει πως υπήκοος της χώρας τέθηκε υπό κράτηση την 20ή Ιανουαρίου, αρνούμενη να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Τόκιο είχε ανακοινώσει στα τέλη Μαρτίου την απελευθέρωση άλλου υπηκόου Ιαπωνίας που κρατείτο από τις ιρανικές αρχές. Αυτό το τελευταίο πρόσωπο έχει επιστρέψει έκτοτε στην Ιαπωνία. Κατά ιαπωνικά ΜΜΕ, είχε συλληφθεί τον Ιούνιο του 2025.

Το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Jiji Press μετέδωσε τον περασμένο μήνα ότι αφέθηκε ελεύθερο αφού εξέτισε την ποινή που του είχε επιβληθεί, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές τις οποίες δεν κατονόμασε.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο για να του ζητήσει σχόλιο για τον δημοσιογράφο του, το NHK προτίμησε να μην αντιδράσει αμέσως.