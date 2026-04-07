Ένας Ιάπωνας πολίτης, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση στο Ιράν και «πιστεύεται» ότι διευθύνει το γραφείο της ιαπωνικής δημόσιας τηλεόρασης NHK στην Τεχεράνη, αφέθηκε ελεύθερος, όμως προς το παρόν δεν του επιτρέπεται να εγκαταλείψει τη χώρα, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Kyodo επικαλούμενο πηγές της κυβέρνησης στο Τόκιο.

«Ιάπωνας δημοσιογράφος κρατούμενος στο Ιράν από τον Ιανουάριο αφέθηκε ελεύθερος. Το πρόσωπο αυτό πιστεύεται ότι είναι ο επικεφαλής του γραφείου του NHK στην Τεχεράνη», σημείωσε το πρακτορείο.

Το Τόκιο είχε ανακοινώσει στα τέλη Μαρτίου την απελευθέρωση άλλου ιάπωνα πολίτη που κρατείτο από τις ιρανικές αρχές. Αυτό το τελευταίο πρόσωπο έχει επιστρέψει έκτοτε στην Ιαπωνία.