Μια ανέμελη θαλάσσια δραστηριότητα σε παραλία της Ινδονησίας μετατράπηκε σε επικίνδυνο περιστατικό για πέντε τουρίστες, όταν βόλτα με ταχύπλοο και φουσκωτό «donut» κατέληξε σε ατύχημα.

Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Pinrang Regency, στο Νότιο Σουλαουέζι, όταν το ταχύπλοο που ρυμουλκούσε το φουσκωτό πλησίασε υπερβολικά κοντά στην ακτή. Το φουσκωτό προσέκρουσε στην παραλία Pantai Harapan Ammani, εκτοξεύτηκε στον αέρα και ανετράπη, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να εκσφενδονιστούν με δύναμη, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Οι πέντε τουρίστες, που φορούσαν σωσίβια, πετάχτηκαν από τις θέσεις τους και κατέληξαν στην άμμο, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και παιδιά που έτρεχαν να απομακρυνθούν. Ορισμένα από αυτά φαίνεται να τραυματίστηκαν ελαφρά, όπως προκύπτει από τα πλάνα που καταγράφηκαν.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, συνολικά πέντε άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρία χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα με ενδοφλέβια αγωγή. Όλοι μεταφέρθηκαν άμεσα σε κοντινή υγειονομική μονάδα, όπου τους παρασχέθηκε περίθαλψη.

Οι υπεύθυνοι της παραλίας ζήτησαν συγγνώμη για το περιστατικό και διαβεβαίωσαν ότι θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τουριστικές αρχές.

Στο ίδιο βίντεο φαίνονται μικρά παιδιά να ξεσπούν σε κλάματα, καθώς –σύμφωνα με τις εικόνες– τραυματίστηκαν τη στιγμή που το φουσκωτό κατέληξε με δύναμη στην ακτή.

Οι αρχές γνωστοποίησαν ότι από το περιστατικό της 31ης Μαρτίου τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, ενώ τρεις από αυτούς χρειάστηκε να λάβουν ενδοφλέβια αγωγή μετά το ατύχημα.

«Το περιστατικό που σημειώθηκε βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τη διαχείριση της παραλίας Ammani. Αυτό που συνέβη δεν ήταν εσκεμμένο. Η διοίκηση ζήτησε συγγνώμη και διαβεβαίωσε ότι οι τραυματίες λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα. Θα προχωρήσουμε σε βελτιώσεις και θα συνεργαστούμε με το γραφείο τουρισμού για την παροχή εκπαίδευσης, ώστε η διαχείριση του τουρισμού στο μέλλον να είναι ασφαλέστερη και πιο άνετη», ανέφερε εκπρόσωπος των τοπικών αρχών.

Λάθος εκτίμηση του οδηγού

Τουρίστρια που επέβαινε στο φουσκωτό και υπέστη πολλαπλούς μώλωπες ανέφερε ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν ήπιες τη στιγμή του συμβάντος.

«Ήμασταν πέντε άτομα πάνω στο θαλάσσιο παιχνίδι και παίζαμε στη μέση της θάλασσας και όλα πήγαιναν πολύ καλά. Δεν υπήρχαν μεγάλα κύματα και δεν πέσαμε. Φαίνεται ότι ο οδηγός υπολόγισε λάθος τη στροφή. Βρεθήκαμε πολύ κοντά στην ακτή και συνέβη το ατύχημα», δήλωσε, ενώ πρόσθεσε: «Πονάει το στήθος μου από την πτώση, ενώ πονάει και ο λαιμός μου. Δυσκολεύτηκα ακόμη και να ντυθώ. Ωστόσο, τώρα είμαι καλύτερα».

Παρά τον πανικό που προκλήθηκε, δεν κατατέθηκαν μηνύσεις, καθώς οι τραυματίες έλαβαν ιατρική φροντίδα και αποζημιώσεις από τη διαχείριση της παραλίας.