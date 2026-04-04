Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ και τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να τον αναχαιτίσουν.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ιράν στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανέλαβαν με βιντεοσκοπημένο μήνυμα του εκπροσώπου τους στην πλατφόρμα Χ την ευθύνη για την επίθεση που, κατ’ αυτούς, στόχευε πολλούς «ευαίσθητους» στρατιωτικούς στόχους και το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

⚡️🇾🇪🇮🇷🇱🇧🇮🇱 Houthi‑led Yemeni armed forces military spokesperson Yahya Saree announced a fifth joint military operation with Iran’s Revolutionary Guard and army and Hezbollah, targeting Lod airport in the Jaffa area and other military objectives in southern Israel using a… pic.twitter.com/mUNIT3uKIB — War Monitor (@monitor11616) April 4, 2026

Αυτή είναι η πέμπτη επίθεση από την Υεμένη από την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι Χούθι, που είχαν στηρίξει και τη Χαμάς στον πόλεμο της Γάζας, μπήκαν στον πόλεμο την περασμένη εβδομάδα.