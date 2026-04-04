Το Ισραήλ προετοιμάζεται για μεγάλη επίθεση εναντίον του Ιράν, με αξιωματούχο του IDF να αναφέρει πως η χώρα του περιμένει το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για να επιτεθεί σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, η Τεχεράνη απάντησε στο τελεσίγραφο του Τραμπ, απειλώντας ότι ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση.

Νωρίτερα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει σκληρά το Ιράν, μετά τις επιθέσεις που στόχευσαν τη «μηχανή παραγωγής χρημάτων» της χώρας.

«Αφού καταστρέψαμε το 70% της ικανότητάς τους να παράγουν χάλυβα, ο οποίος χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για τα όπλα που στρέφονται εναντίον μας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, «σήμερα επιτεθήκαμε στα πετροχημικά εργοστάσιά τους».

«Αυτά τα δύο πράγματα αποτελούν τη μηχανή παραγωγής χρημάτων τους, η οποία χρηματοδοτεί τον πόλεμο τρομοκρατίας που διεξάγουν εναντίον μας και εναντίον του κόσμου. Θα συνεχίσουμε να τους χτυπάμε, όπως υποσχέθηκα», είπε στο μήνυμά του.

Οι παραπάνω εξελίξεις έρχονται μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social, όπου έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν προκειμένου να συνάψει συμφωνία ή να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεσπάσει «κόλαση».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να ΚΛΕΙΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή να ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ; Ο χρόνος τελειώνει – 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση πάνω τους. Δόξα στον ΘΕΟ!».

Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν πάνω από την Ιερουσαλήμ το απόγευμα του Σαββάτου, μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, αναφέρουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Νωρίτερα σήμερα, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ, από ιρανικούς πυραύλους που προκάλεσαν και υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Από τα μεσάνυχτα, έξι ομοβροντίες πυραύλων εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με τον στρατό.

Στο Μπνέι Μπρακ, στα ανατολικά προάστια του Τελ Αβίβ, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από τζάμια, σύμφωνα με την υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού. Ο MDA ανέφερε επίσης ότι μετέφερε σε νοσοκομεία του Τελ Αβίβ και του Μπνέι Μπρακ συνολικά τέσσερις τραυματίες.

Στο Ραμάτ Γκανμ στο κεντρικό Ισραήλ, πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο δείχνουν τον πρώτο όροφο ενός σπιτιού γκρεμισμένο. Διακρίνονται στα χαλάσματα μια βιβλιοθήκη και ένα στατικό ποδήλατο. Σε μικρή απόσταση από το σημείο αυτό γκρεμίστηκε εν μέρει ο τελευταίος όροφος μιας άλλης κατοικίας.

Σύμφωνα εξάλλου με πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας πύραυλος διασποράς που εκτοξεύτηκε το πρωί της Παρασκευής έπεσε κοντά στη στρατιωτική βάση Κίρια του Τελ Αβίβ, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το υπουργείο Άμυνας. Ο στρατός ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει «την τοποθεσία των πληγμάτων».