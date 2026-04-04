Μόλις τέσσερις ημέρες πριν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διαβεβαίωνε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιτύχει τέτοια αεροπορική υπεροχή έναντι του Ιράν και είχαν αποδυναμώσει σε τέτοιο βαθμό την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα, ώστε η αμερικανική πολεμική αεροπορία να μπορεί πλέον να πραγματοποιεί πτήσεις με αργοκίνητα βομβαρδιστικά B-52 πάνω από το Ιράν χωρίς ανησυχία.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αυτές είχαν μόλις ξεκινήσει όταν το Ιράν κατέγραψε τη σημαντικότερη μέχρι στιγμής επιτυχία του απέναντι στις ΗΠΑ, καταρρίπτοντας αεροσκάφος πάνω από το έδαφός του. Δεν επρόκειτο για βαρύ βομβαρδιστικό, αλλά για ένα ευέλικτο και ταχύτατο μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15.

Ένα από τα μέλη του πληρώματος του καταρριφθέντος F-15 έχει διασωθεί, ωστόσο ένα ακόμη παραμένει αγνοούμενο. Σε περίπτωση που το αγνοούμενο μέλος συλληφθεί από το Ιράν, εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική κλιμάκωση της έντασης για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το άτομο αυτό ενδέχεται να εμφανιστεί δημόσια στην τηλεόραση, γεγονός που θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την εικόνα της σύγκρουσης στην αμερικανική κοινή γνώμη, η οποία ήδη αντιμετωπίζει αυξημένες τιμές καυσίμων και την απώλεια 13 μελών των ενόπλων δυνάμεων.

​Iran has released a list of US fighter jets it claims to have shot down:



​F-15 Eagle: 4 units

​F-16 Fighting Falcon: 2 units

​F/A-18 Hornet: 1 unit

​F-35 Lightning II: 2 units



​They claim to have shot down a total of 9 aircraft. pic.twitter.com/e3quDMzfQT — GBX (@GBX_Press) April 3, 2026

Παράλληλα, η σύγκρουση συνοδεύεται τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς από την αίσθηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει παρουσιάσει μια συνεκτική αιτιολόγηση για την έναρξή της, ούτε έχει επιτύχει τον δηλωμένο στόχο του για αλλαγή καθεστώτος. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η κατάσταση με το καταρριφθέν αεροσκάφος δεν θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ωστόσο αυτό ενδέχεται να αλλάξει γρήγορα σε περίπτωση σύλληψης του αγνοούμενου πιλότου. Το περιστατικό καταδεικνύει ότι, παρά την αποδυνάμωσή του, το Ιράν εξακολουθεί να είναι ικανό να προκαλεί σοβαρά στρατιωτικά και πολιτικά προβλήματα στις ΗΠΑ.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου μέλους του πληρώματος, μετά την κατάρριψη του μαχητικού F-15 στο νότιο Ιράν χθες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο πιλότος που επέβαινε επίσης στο αεροσκάφος έχει διασωθεί.

Ιρανοί αξιωματούχοι προσφέρουν αμοιβή περίπου 66.000 δολαρίων σε πολίτες που θα βοηθήσουν στη σύλληψη του αγνοούμενου αεροπόρου, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια στιγμή, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατέρριψε και ένα αμερικανικό αεροσκάφος A-10 Warthog, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για το πρώτο καταρριφθέν αεροσκάφος.

JUST IN – A second U.S. plane, an A-10 Warthog, was downed by Iran today near the Strait of Hormuz — NYT pic.twitter.com/jr6XzmygTa — Disclose.tv (@disclosetv) April 3, 2026

Ο πιλότος του A-10 εκτινάχθηκε πάνω από τον Κόλπο και στη συνέχεια διασώθηκε, σύμφωνα με τον αμερικανικό συνεργάτη του BBC, CBS. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη δήλωση σχετικά με τα δύο αμερικανικά αεροσκάφη που φέρονται να έχουν καταρριφθεί, ενώ νωρίτερα ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί».

BREAKING: US search and rescue operation currently underway deep inside Iran. A C-130 and two Black Hawk helicopters flying at low altitude over southern Iran to recover the downed F-15E pilots. Iranian channels are publishing footage of the aircraft over Kohgiluyeh province.… pic.twitter.com/j2sLsSxyg5 — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) April 3, 2026

Ξεχωριστά, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι 365 μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν τραυματιστεί σε επιχειρήσεις από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Σπάνια περιστατικά κατάρριψης αμερικανικών μαχητικών

Η κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους από εχθρικές δυνάμεις αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, με ελάχιστα περιστατικά τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (CentCom), τρία αμερικανικά μαχητικά F-15 καταρρίφθηκαν στο Κουβέιτ στις αρχές Μαρτίου, σε ένα «φαινόμενο φιλικών πυρών», με τα έξι μέλη των πληρωμάτων να εκτινάσσονται με ασφάλεια.

Σε ξεχωριστό περιστατικό στις 12 Μαρτίου στο δυτικό Ιράκ, έξι μέλη πληρώματος αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού σκοτώθηκαν σε συμβάν που αφορούσε δεύτερο αεροσκάφος. Στις 7 Απριλίου 2003, ένα F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκε στο Ιράκ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Operation Iraqi Freedom», με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου Έρικ Ντας και του αξιωματικού οπλικών συστημάτων Γουίλιαμ Γουάτκινς.

Η πτήση είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ για να εκτελέσει «κρίσιμη αποστολή παρεμπόδισης», πλήττοντας στόχους κοντά στο Τικρίτ του Ιράκ, σύμφωνα με τον ιστότοπο του US Navy Memorial. Επιπλέον, ένα αμερικανικό αεροσκάφος A-10 Thunderbolt II εκτιμάται ότι καταρρίφθηκε από πύραυλο εδάφους-αέρος στη Βαγδάτη στις 8 Απριλίου 2003, με τον πιλότο να προλαβαίνει να εκτιναχθεί με ασφάλεια.

Τέλος, ένα ακόμη μαχητικό F-15E συνετρίβη στη βορειοανατολική Λιβύη τον Μάρτιο του 2011, με τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα να κινητοποιούνται τότε για τη διάσωση του πιλότου, σύμφωνα με το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ.