Η Ουάσινγκτον εξέφρασε στο Ισραήλ την «ανησυχία» της αφού η ισραηλινή αστυνομία απαγόρευσε, την Κυριακή, την πρόσβαση του Λατίνου Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ στον Πανάγιο Τάφο, δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Εκφράσαμε την ανησυχία μας στο Ισραήλ σχετικά με το κλείσιμο των ιερών χώρων. Θέλουμε οι πιστοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους χώρους λατρείας», είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Το Ισραήλ εργάζεται στα θέματα ασφαλείας για να ξανανοίξει τους χώρους αυτούς κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα και του είμαστε ευγνώμονες για αυτό», πρόσθεσε.