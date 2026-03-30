Η ιταλική Βουλή άκουσε κάτι που πριν λίγα χρόνια θα φάνταζε αδιανόητο: ο αρχηγός του Ιταλικού Ναυτικού, αντιναύαρχος Berutti Bergotto, ανακοίνωσε ότι ο στόλος ετοιμάζεται να αποκτήσει τα τουρκικά UCAV Bayraktar TB3 για επιχειρήσεις από το αεροπλανοφόρο Cavour. Η Ρώμη γίνεται έτσι ο πρώτος ευρωπαϊκός χρήστης του συγκεκριμένου drone, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή μη επανδρωμένης ισχύος στη θάλασσα.

Ο Berutti Bergotto, στην πρώτη του ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της ιταλικής Γερουσίας στις 25 Μαρτίου, επιβεβαίωσε ότι το Ναυτικό «προχωρά» με το σύστημα TB3 της Baykar, το οποίο θα επιχειρεί από το Cavour. Η προμήθεια θα γίνει μέσω της Leonardo και της κοινής εταιρείας LBA Systems, που έχει συσταθεί ειδικά για συνεργασία με την τουρκική Baykar στον τομέα των UCAV.

Ο Ιταλός ναύαρχος τόνισε ότι το σύστημα θα μπορεί να προσφέρει τόσο επιτήρηση όσο και μεταφορά οπλισμού, δίνοντας στο Cavour ένα drone που θα συμπληρώνει τα F-35B. Η επιλογή στέλνει σαφές μήνυμα βιομηχανικής και επιχειρησιακής σύγκλισης μεταξύ Ρώμης και Άγκυρας στον κρίσιμο χώρο των drone.

Το Bayraktar TB3, της Baykar (εταιρεία που ανήκει στον Χαλούκ Μπαϊρακτάρ, ο αδελφός του οποίου, Σελτσούκ είναι γαμπρός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν) είναι εξέλιξη του πολύ γνωστού TB2, το οποίο έχει εξαχθεί σε πάνω από 30 χώρες και έχει αποδείξει την επιχειρησιακή του αξία σε πολλαπλά θέατρα. Σε σχέση με το TB2, το TB3 έχει ανασχεδιαστεί για επιχειρήσεις από πλοία με «κοντό» κατάστρωμα, όπως το TCG Anadolu, το οποίο μετασχηματίστηκε όταν η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35.

Το UCAV μπορεί να φέρει κατευθυνόμενα όπλα και να εκτελεί αποστολές μεγάλης διάρκειας για επιτήρηση, στοχοποίηση και κρούση μικρής κλίμακας. Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές, το TB3 έχει ήδη πραγματοποιήσει επιτυχείς βολές με εγχώρια πυρομαχικά, αποδεικνύοντας πλήρως επιχειρησιακό προφίλ ως πλατφόρμα κρούσης.

Το TB3 έχει ήδη δοκιμαστεί στη θάλασσα από το Τουρκικό Ναυτικό, με αποστολές στο πλαίσιο της άσκησης Steadfast Dart 2026 του ΝΑΤΟ, όπου UCAV απονηώθηκαν από το TCG Anadolu εκτελώντας αποστολές ISR και κρούσης. Η ενσωμάτωση αντίστοιχης ικανότητας στο Cavour θα σηματοδοτήσει σημαντική αναβάθμιση για την ιταλική ναυτική αεροπορία, που σήμερα βασίζεται σε F-35B και ελικόπτερα.

Αν και δεν έχουν δοθεί ακόμη χρονοδιαγράμματα ή αριθμοί, το σήμα από τον Αρχηγό Ναυτικού είναι σαφές: το ιταλικό δόγμα αεροναυτικής ισχύος μπαίνει στην εποχή του «μικτού σμήνους», με ακριβές επανδρωμένες πλατφόρμες να πλαισιώνονται από πιο οικονομικά αλλά επίμονα μη επανδρωμένα μέσα. Η κίνηση τοποθετεί την Ιταλία σε μια μικρή αλλά αυξανόμενη «λέσχη» ναυτικών δυνάμεων που επιχειρούν σταθεροπτέρυγα drones από αεροπλανοφόρα.

Η ανακοίνωση για το TB3 εντάσσεται σε ένα μεγαλύτερο σχέδιο του Ιταλικού Ναυτικού για διεύρυνση του στόλου μη επανδρομένων μέσων.