Η Αίγυπτος φέρεται να λειτουργεί ένα μυστικό αεροδρόμιο στην έρημο, από όπου εκτοξεύονται τουρκικά drone για πλήγματα σε θέσεις των Rapid Support Forces (RSF) στο Σουδάν, μετατρέποντας τον εμφύλιο σε ένα από τα μεγαλύτερα «εργαστήρια» πολέμου με drones στον κόσμο.

Κρυμμένη μέσα σε μια τεράστια αγροτική επένδυση στη δυτική έρημο, κοντά σε κυκλικά αρδευόμενα χωράφια, η μυστική βάση της Αιγύπτου λειτουργεί ως αφετηρία για επιθέσεις με προηγμένα τουρκικά drone τύπου Akinci, τα οποία πλήττουν στόχους βαθιά μέσα στο Σουδάν. Τα εν λόγω drone είναι της εταιρείας Baykar, CEO της οποίας είναι ο Χαλούκ Μπαϊρακτάρ, ο αδερφός του οποίου, Σελτσούκ, είναι γαμπρός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Τα στοιχεία προέρχονται από ανάλυση δορυφορικών εικόνων, στοιχείων πτήσεων και βίντεο, αλλά και από συνομιλίες με Αμερικανούς, Ευρωπαίους και Άραβες αξιωματούχους, που δείχνουν ότι οι επιδρομές αυτές διαρκούν τουλάχιστον έξι μήνες. Τα drone στοχεύουν κυρίως την παραστρατιωτική οργάνωση RSF, η οποία πολεμά τον κυβερνητικό στρατό του Σουδάν εδώ και πάνω από 1.000 ημέρες, σε έναν πόλεμο που έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και μαζικές καταστροφές σε υποδομές και πόλεις.

Επισήμως, η Αίγυπτος παραδοσιακά παρουσιαζόταν ως διαμεσολαβητής στην κρίση του Σουδάν, όμως η ενεργή χρήση του μυστικού αεροδρομίου δείχνει ότι έχει μπει ανοιχτά στο πλευρό του τακτικού στρατού, με στρατιωτική εμπλοκή που αλλάζει τις ισορροπίες του πολέμου. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούνται ότι εξοπλίζουν την RSF, ενώ η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ εμφανίζονται να στηρίζουν τον κυβερνητικό στρατό, ο οποίος προμηθεύεται όπλα και τεχνολογία από Τουρκία, Ιράν και Ρωσία, μετατρέποντας το Σουδάν σε πεδίο αντιπαράθεσης περιφερειακών δυνάμεων.

Αίγυπτος, προσφυγικό και φόβος κατάρρευσης του Σουδάν

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι, έχει εδώ και μήνες προειδοποιήσει ότι η επικράτηση της RSF στο Σουδάν αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για το Κάιρο, καθώς η χώρα ήδη φιλοξενεί περίπου 1,5 εκατομμύριο Σουδανούς πρόσφυγες. Η αστάθεια στο Νείλο και το ενδεχόμενο κατάρρευσης του γειτονικού κράτους θεωρούνται υπαρξιακή απειλή για την Αίγυπτο, που δίνει μάχη για να διασώσει την οικονομία της εν μέσω τεράστιου χρέους και εξάρτησης από τις επενδύσεις του Κόλπου. Παράλληλα, το Κάιρο προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη στενή οικονομική του εξάρτηση από τα Εμιράτα – τα οποία επένδυσαν 35 δισ. δολάρια σε εμβληματικό project στη Μεσόγειο το 2024 – και στη σύγκρουση με την RSF, που φέρεται να στηρίζεται ακριβώς από το Αμπού Ντάμπι.

Οι επιθέσεις των τουρκικών drones από αιγυπτιακό έδαφος έχουν προκαλέσει ήδη σημαντικές απώλειες στις γραμμές ανεφοδιασμού των RSF από τη Λιβύη και το Τσαντ, με βίντεο της 5ης Νοεμβρίου να δείχνουν φλεγόμενες φάλαγγες φορτηγών στην έρημο, μετά τη διάσχιση των συνόρων από τη Λιβύη. Οι επιδρομές δεν πλήττουν μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά και κρίσιμες υποδομές, όπως σταθμούς ηλεκτροδότησης, αντλιοστάσια και νοσοκομεία, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα και πόσιμο νερό και επιδεινώνοντας τη λιμοκτονία και την ανθρωπιστική κρίση. Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα, που επισκέφθηκε πρόσφατα την πόλη Ελ Φάσερ, περιέγραψε την άλλοτε πολυπληθή μητρόπολη ως «σχεδόν κατεστραμμένη» και «άδεια», με τους περισσότερους κατοίκους είτε νεκρούς είτε εκτοπισμένους.

Τουρκικά drone και κλιμάκωση της σύγκρουσης

Η Τουρκία έχει πουλήσει προηγμένα drones Bayraktar Akinci στον στρατό του Σουδάν, τονίζοντας ότι οι εξαγωγές γίνονται «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» και ότι δεν παρέχεται άμεση στρατιωτική συνδρομή. Ωστόσο, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι τα τουρκικά drone έχουν αναπτυχθεί και κρυφτεί στην αιγυπτιακή βάση, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το ποιος τα χειρίζεται και πόσο βαθιά είναι η εμπλοκή της Άγκυρας, έστω και έμμεσα, στον πόλεμο του Σουδάν.

Από το 2024, η βάση έχει επεκταθεί με δεύτερο διάδρομο και τουλάχιστον 17 υπόστεγα, όπου έχουν καταγραφεί μαχητικά αεροσκάφη και μικρότερα drones τα οποία επιτηρούν τα σύνορα Αιγύπτου–Σουδάν, όπως γράφουν οι New York Times.

Σύμφωνα με ειδικούς, μόνο τα τουρκικά Akinci έχουν την εμβέλεια και τη δυνατότητα μεταφοράς κατευθυνόμενων βομβών τύπου Retsan που καταγράφηκαν να πλήττουν στόχους στη Νταρφούρ, 800 χιλιόμετρα μακριά από τη βάση.

Οι RSF υποστηρίζουν ότι έχουν καταρρίψει τουλάχιστον τέσσερα Akinci τους τελευταίους μήνες, σε μια «κούρσα drones» που τροφοδοτεί περισσότερη «χάος και καταστροφή», όπως προειδοποιεί ειδικός της οργάνωσης PAX. Η ίδια η RSF έχει παραδεχθεί ότι τα drones που τη χτυπούν «εκτοξεύονται από ξένη βάση» και έχει απειλήσει με αντίποινα «στον κατάλληλο τόπο και χρόνο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της βίας πέρα από τα σύνορα του Σουδάν.