Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά στο Ντέρμπι της κεντρικής Αγγλίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο κέντρο της πόλης, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, το όχημα χτύπησε πεζούς σε κεντρικό σημείο του Ντέρμπι, προκαλώντας σκηνές πανικού και αναστάτωσης.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφάλειας και για τη διευκόλυνση των σωστικών συνεργείων.

New footage A man has been arrested after multiple pedestrians were hit by a car in Derby's city centre.



Οι επτά τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σοβαρά τραύματα, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν κάποιο από τα θύματα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει συλλάβει έναν άνδρα σε σχέση με το περιστατικό, χωρίς να δώσει στοιχεία για την ταυτότητά του ή για ενδεχόμενα κίνητρα.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από την πιθανότητα τροχαίου δυστυχήματος έως σκόπιμη ενέργεια, συλλέγοντας υλικό από κάμερες και μαρτυρίες αυτόπτων.

Οι αστυνομικοί απευθύνουν έκκληση σε πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο ή κατέγραψαν εικόνες και βίντεο να επικοινωνήσουν μαζί τους για να συνδράμουν στο έργο της έρευνας.

Παράλληλα, ζητούν από τους κατοίκους να αποφεύγουν την πρόσβαση στο κέντρο του Ντέρμπι μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτες εργασίες αυτοψίας και να απομακρυνθεί το όχημα.