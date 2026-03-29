Ένας άνδρας συνελήφθη αφού αυτοκίνητο χτύπησε πολλούς πεζούς στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι στη Βρετανία χθες, Σάββατο, το βράδυ, γράφουν οι Times, επικαλούμενοι την αστυνομία.

Μερικοί από τους πεζούς που χτυπήθηκαν τραυματίστηκαν σοβαρά και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες των πληρωμάτων ασθενοφόρων προτού διακομισθούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times.