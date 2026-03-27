Οι αρχές του Μπαχρέιν ξεκίνησαν έρευνα για τον θάνατο του 32χρονου σιίτη ακτιβιστή Μοχάμεντ Αλμοσάουι, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Ο Αλμοσάουι είχε συλληφθεί στις 19 Μαρτίου σε σημείο ελέγχου μαζί με φίλους του, με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ του Ιράν, και έκτοτε η οικογένειά του δεν είχε καμία επικοινωνία μαζί του μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε να παραλάβει τη σορό του από το στρατιωτικό νοσοκομείο.



Το Ινστιτούτο Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας του Μπαχρέιν (BIRD), με έδρα το Λονδίνο, είχε ήδη απευθύνει έκκληση για κατεπείγουσα έρευνα, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τη διαχείριση της υπόθεσης από τις κρατικές αρχές. Η μη κυβερνητική οργάνωση δημοσιοποίησε φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται τραύματα στο πρόσωπο, το σώμα και τα πόδια του Αλμοσάουι εκφράζοντας «σοβαρές ανησυχίες ότι υποβλήθηκε σε βασανιστήρια πριν από τον θάνατό του».



Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι ο Αλμοσάουι είχε συλληφθεί από τις υπηρεσίες εθνικών πληροφοριών στο πλαίσιο μιας υπόθεσης «κατασκοπείας, επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών και δεδομένων στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, που αφορούσαν (σ.σ. οι πληροφορίες) στρατηγικές τοποθεσίες της χώρας με σκοπό να τις θέσουν στο στόχαστρο». Πρόσθεσε ότι είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε και πέθανε έχει αναλάβει «η ειδική μονάδα ερευνών της εισαγγελίας», πρόσθεσε, σχολιάζοντας ωστόσο ότι οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι «ανακριβείς».



Το Μπαχρέιν, ένα μικρό βασίλειο του Κόλπου, κυβερνάται από μια σουνιτική δυναστεία. Η σημαντική σιιτική κοινότητα της χώρας διαμαρτύρεται εδώ και πολλά χρόνια ότι περιθωριοποιείται. Την περασμένη εβδομάδα η ΜΚΟ Human Rights Watch έκανε λόγο για «δεκάδες» συλλήψεις ανθρώπων μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πολλοί κατηγορούνται για κατασκοπεία, άλλοι συνελήφθησαν επειδή διαδήλωναν. Σύμφωνα με το BIRD και το Κέντρο Αλ Αμάλ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη, έχουν συλληφθεί περίπου 200 άτομα.



Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από την κηδεία του Μοχάμεντ Αλμοσάουι στο Μουχάρακ, απ’ όπου καταγόταν, φαίνεται ένα μεγάλο πλήθος να ακολουθεί το φέρετρο, φωνάζοντας «Όχι στον εξευτελισμό». Ο Μοχάμεντ Αλμοσάουι είχε ήδη περάσει 12 χρόνια στη φυλακή, όπως και εκατοντάδες άνθρωποι που διαδήλωσαν στις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας, μετά την Αραβική Άνοιξη του 2011. Το 2024 του δόθηκε χάρη και αφέθηκε ελεύθερος, μαζί με άλλους 1.500 κρατούμενους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.