Η Κίνα έθεσε σε λειτουργία αυτό που θεωρείται το μεγαλύτερο υπαίθριο σύστημα κυλιόμενων σκαλών στον κόσμο, κατασκευασμένο στις απότομες όχθες του ποταμού Γιανγκτσέ, σε μια ορεινή περιοχή που είναι γνωστή για τα εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά της έργα. Το έργο, που βρίσκεται στην κομητεία Ουσάν, στη δυτική δημοτική περιφέρεια Τσονγκτσίνγκ, αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της φιλόδοξης υποδομής που χαρακτηρίζει τη χώρα.

Το αποκαλούμενο «Goddess» έργο κυλιόμενων σκαλών ξεχωρίζει για την κλίμακά του, ακόμη και για τα δεδομένα της Κίνας, όπου τα μεγάλα έργα υποδομών είναι πλέον συνηθισμένα. Η συνολική διαδρομή αγγίζει σχεδόν το ένα χιλιόμετρο, χρειάστηκε τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθεί, περιλαμβάνει περισσότερες από δύο δωδεκάδες επιμέρους κυλιόμενες σκάλες και ανελκυστήρες, ενώ η πλήρης ανάβαση διαρκεί περίπου 21 λεπτά.

Ο επικεφαλής της ομάδας σχεδιασμού του έργου και μηχανικός της εταιρείας China Railway Eryuan Engineering Group, Χουάνγκ Γουέι, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο έργο σε εθνικό επίπεδο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «απ’ όσο γνωρίζω, δεν υπάρχουν παρόμοια έργα σε όλη τη χώρα, ούτε υπό κατασκευή ούτε σε λειτουργία, που να ξεπερνούν ή να ισοδυναμούν με το δικό μας. Είναι το πρώτο του είδους του».

Η ραγδαία ανάπτυξη της Κίνας τις τελευταίες δεκαετίες βασίστηκε στη βιομηχανική παραγωγή και την αγορά ακινήτων, με έντονη χρηματοδότηση μέσω χρέους και μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, όπως το εκτεταμένο δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας. Παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης και την κατάρρευση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στον τομέα της κατοικίας, οι υποδομές εξακολουθούν να θεωρούνται κρίσιμος μοχλός ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε περιοχές μακριά από την πιο ανεπτυγμένη ανατολική ακτή, όπως η Τσονγκτσίνγκ.

Η επικεφαλής για την Κίνα του Eurasia Group, Νταν Γουάνγκ, σημείωσε ότι «οι επενδύσεις σε υποδομές παραμένουν ο σημαντικότερος παράγοντας για τις εγχώριες επενδύσεις», προσθέτοντας ότι πρόκειται για έναν τομέα που ελέγχεται από την κυβέρνηση.

Η ανάπτυξη υποδομών στην Κίνα αποτελεί διαχρονικά ευκαιρία και για ξένες εταιρείες. Οι κυλιόμενες σκάλες του Ουσάν, που εγκαινιάστηκαν επισήμως τον προηγούμενο μήνα, κατασκευάστηκαν από τη ελβετική εταιρεία Σίντλερ, σε εργοστάσιο βόρεια της Σαγκάης, και μεταφέρθηκαν οδικώς σε όλη την ηπειρωτική Κίνα. Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην Κίνα, Ντου Γινγκ, δήλωσε ότι το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο κατέστησε εφικτή την κατασκευή ενός τόσο μεγάλου έργου, σημειώνοντας πως «αν δεν υπήρχαν τόσο ψηλά βουνά, θα ήταν αδύνατο να γίνει τόσο μεγάλο».

Η Σίντλερ έχει ήδη εγκαταστήσει 1.400 κυλιόμενες σκάλες στο μετρό της Τσονγκτσίνγκ, ενώ και άλλες ξένες εταιρείες, όπως η φινλανδική Κόνε και η αμερικανική Ότις, έχουν εξειδικευτεί στην εγκατάσταση ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών σε εμπορικά κέντρα, σιδηροδρόμους και οικιστικά κτίρια, αν και η παρατεταμένη κρίση στον τομέα των ακινήτων έχει επηρεάσει τη δραστηριότητά τους.

Ο Χουάνγκ Γουέι απέκτησε εμπειρία στην Τσονγκτσίνγκ, πόλη περίπου 23 εκατομμυρίων κατοίκων και γνωστή για τα τολμηρά μηχανικά της έργα, η οποία απέχει περίπου δύο ώρες με τρένο υψηλής ταχύτητας από το Ουσάν. «Στην Τσονγκτσίνγκ, οι κυλιόμενες σκάλες αποτελούν μέρος της πόλης και μάλιστα πολύ σημαντικό», δήλωσε.

Η πόλη, χτισμένη δίπλα στον ποταμό, διαθέτει ένα πολύπλοκο δίκτυο δρόμων με ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες, ενώ ομάδες ηλικιωμένων μεταφορέων, γνωστοί ως «μπανγκμπανγκ», εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μπαμπού κοντάρια και σχοινιά για τη μεταφορά εμπορευμάτων, θυμίζοντας μια παλαιότερη οικονομική εποχή. Ο 60χρονος Ραν Γκουανγκχούι, που μετέφερε σακούλες με σουτιέν χρησιμοποιώντας καρότσι μέσω ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών, δήλωσε ότι τη δεκαετία του 1990 υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες αχθοφόροι μόνο στην περιοχή Γιουζόνγκ, ενώ τότε η απουσία ανελκυστήρων καθιστούσε τη μετακίνηση ιδιαίτερα δύσκολη.

Η περίφημη κυλιόμενη σκάλα Crown στην Τσονγκτσίνγκ, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1990 και αποτελεί μέρος του μετρό, έχει μήκος 112 μέτρα και είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ασία, ενώ τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της πόλης προσελκύουν πλέον πλήθος τουριστών. Ο 25χρονος Πολωνός τουρίστας Φίλιπ Πυχταρόφ, που βρέθηκε εκεί για να φωτογραφίσει τρένο που περνά μέσα από πολυκατοικία, σχολίασε ότι σε αντίθεση με το Πεκίνο, όπου υπάρχουν πιο ανοιχτοί χώροι, στην Τσονγκτσίνγκ όλα είναι πιο πυκνά δομημένα.

Η πόλη Ουσάν μεταφέρθηκε από την αρχική της τοποθεσία, η οποία σήμερα βρίσκεται κάτω από το νερό, εξαιτίας της κατασκευής του φράγματος των Τριών Φαραγγιών, ενός από τους μεγαλύτερους σταθμούς παραγωγής ενέργειας στον κόσμο. Η κατασκευή του συστήματος κυλιόμενων σκαλών ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς έπρεπε να αποφευχθούν πυκνά υπόγεια δίκτυα, ενώ το έργο αιωρείται πάνω από δρόμους, στους οποίους παλαιότερα απαιτούνταν έως και μία ώρα οδήγησης σε ώρες αιχμής για την ανάβαση.

Ο Χουάνγκ σημείωσε ότι το έργο ήταν πιο απαιτητικό ακόμη και από το σύστημα κυλιόμενων σκαλών mid-levels στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο εκτείνεται σε 800 μέτρα. Όπως τόνισε, το τρισδιάστατο αυτό έργο πόλης μπορεί να επαναληφθεί και να επεκταθεί, προσθέτοντας ότι το κόστος του ανήλθε σε 158 εκατομμύρια γιουάν (περίπου 23 εκατομμύρια δολάρια).

Σήμερα, περίπου 9.000 άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά το σύστημα κυλιόμενων σκαλών στο Ουσάν, πληρώνοντας 3 γιουάν ανά ώρα χρήσης προς μία κατεύθυνση. Σύμφωνα με αξιωματούχο, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Άνοιξης τον περασμένο μήνα, το έργο χρησιμοποιήθηκε από 450.000 άτομα.

Στην παλιά πόλη, στην κορυφή των κυλιόμενων σκαλών, διατηρούνται ακόμη στοιχεία μιας παλαιότερης οικονομικής πραγματικότητας, με συνταξιούχους να παίζουν χαρτιά, ενώ ο 82χρονος Γιαν Τσανγκσούν συμπληρώνει το εισόδημά του προσφέροντας προβλέψεις τύχης. «Είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο», δήλωσε για το έργο.

Ο 44χρονος Σιε Χονγκμίν, που επισκεπτόταν την περιοχή από γειτονικό οικισμό στα ορεινά της Τσονγκτσίνγκ, εξέφρασε την επιθυμία να δημιουργηθεί ένα παρόμοιο έργο και στη δική του πόλη, σημειώνοντας ότι «το περπάτημα είναι αρκετά κουραστικό».