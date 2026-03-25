Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) προερχόμενο από το ρωσικό έδαφος χτύπησε την καμινάδα σταθμού παραγωγής ενέργειας στην Εσθονία νωρίς σήμερα το πρωί, χωρίς να επηρεαστεί το δίκτυο, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της χώρας (ISS).

«Ένα drone χτύπησε την καμινάδα του σταθμού παραγωγής ενέργειας του Αουβέρε. Κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό», δήλωσε η ISS σε ανακοίνωση.

«Το drone εισήλθε στον εσθονικό εναέριο χώρο προερχόμενο από τον ρωσικό εναέριο χώρο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η έρευνα, υπό την εποπτεία της γενικής εισαγγελίας της χώρας, ανατέθηκε στην ISS, υπηρεσία που υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών.

Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας του Αουβέρε, τον οποίο διαχειρίζεται ο όμιλος Enefit Power, βρίσκεται στη βορειοανατολική Εσθονία, κοντά στην πόλη Νάρβα, στα σύνορα με τη Ρωσία.

Οι εσθονικές αρχές δεν διευκρίνισαν εάν το drone ήταν ρωσικό ή ουκρανικό. Ωστόσο σημείωσαν ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε πολλά πλήγματα κατά της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας, στοχοθετώντας κυρίως το λιμάνι Ουστ-Λούγκα, στον κόλπο της Φινλανδίας.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα του επιθετικού πολέμου μεγάλης κλίμακας της Ρωσίας» δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ISS Μάργκο Πάλοσον, εκφράζοντας φόβους ότι θα σημειωθούν και άλλα περιστατικά στο μέλλον.

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι drone εισήλθε στη χώρα από τη Ρωσία και συνετρίβη.