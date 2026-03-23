Η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση Όρμπαν, καθώς πολλαπλές πηγές κατηγορούν την Ουγγαρία ότι διοχέτευσε ευαίσθητες πληροφορίες από κλειστές συνεδριάσεις προς τη Μόσχα. Οι καταγγελίες για τον Ούγγρο ΥΠΕΞ Πέτερ Σιγιάρτο, ο οποίος φέρεται να ενημέρωνε τον Σεργκέι Λαβρόφ στα διαλείμματα των ευρωπαϊκών συμβουλίων, οδηγούν ήδη χώρες–μέλη σε πρακτική «παράκαμψης» της Βουδαπέστης από κρίσιμες συζητήσεις.

Σύμφωνα με ευρωπαίους διπλωμάτες, κράτη–μέλη της ΕΕ έχουν αρχίσει να αποκλείουν την Ουγγαρία από ευαίσθητες διαβουλεύσεις ασφαλείας, φοβούμενα ότι πληροφορίες θα καταλήξουν στο Κρεμλίνο. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που περιγράφουν τον Σιγιάρτο να χρησιμοποιεί τα διαλείμματα των συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες για να ενημερώνει απευθείας τον Ρώσο ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ για το κλίμα και τις τοποθετήσεις στο τραπέζι της ΕΕ.

Ουκρανικά και περιφερειακά μέσα επισημαίνουν ότι, παρά τις ανησυχίες, η Βουδαπέστη δεν μπορεί τυπικά να αποκλειστεί από όλες τις κρίσιμες συζητήσεις, γεγονός που εντείνει το θεσμικό αδιέξοδο στις Βρυξέλλες. Διπλωμάτες προειδοποιούν πως εξετάζεται ακόμα και αυστηρότερη ταξινόμηση εγγράφων, ώστε οι διαρροές να επιφέρουν αυτόματες έρευνες και ποινικές συνέπειες.

ΕΕ – Ουγγαρία: Από την «ειδική σχέση» με τη Ρωσία στο Άρθρο 7

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε επισήμως τη Βουδαπέστη να «διευκρινίσει» τις «ανησυχητικές» καταγγελίες περί συστηματικών ενημερώσεων του Λαβρόφ από τον Σιγιάρτο, υπογραμμίζοντας ότι τα όσα διαμείβονται στα συμβούλια θεωρούνται εμπιστευτικά και διέπονται από την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας. Παράλληλα, το Συμβούλιο της ΕΕ εξετάζει αν ο Ούγγρος ΥΠΕΞ έχει παραβιάσει εσωτερικούς κανόνες, ενώ κοινοτικές πηγές μιλούν για «βαθιά διάβρωση εμπιστοσύνης» απέναντι στην ουγγρική κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, Βαλτικές χώρες όπως η Εσθονία ζητούν ανοιχτά την ενεργοποίηση ή την προώθηση της διαδικασίας του Άρθρου 7, το οποίο θα μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει σε αναστολή δικαιώματος ψήφου της Ουγγαρίας στην ΕΕ, λόγω ενεργειών που αντιστρατεύονται τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφαλείας. Ο Εσθονός ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι η Βουδαπέστη «επανειλημμένα έχει δράσει κατά των ευρωπαϊκών συμφερόντων ασφάλειας», ζητώντας να σταλεί σαφές πολιτικό μήνυμα.

ΕΕ, Ουγγαρία και ουκρανικό πακέτο: Η κρίση εμπιστοσύνης γίνεται κρίση εξουσίας

Η υπόθεση των διαρροών έρχεται να «κουμπώσει» πάνω σε μια ήδη βαθιά ρήξη μεταξύ ΕΕ και Ουγγαρίας, καθώς ο Βίκτορ Όρμπαν διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα και συνεχίζει τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων, κόντρα στις εκκλήσεις για ενεργειακή απεξάρτηση από το Κρεμλίνο. Μόλις λίγες ημέρες πριν τις αποκαλύψεις, ο Ούγγρος πρωθυπουργός είχε επαναβεβαιώσει το βέτο του στο πακέτο δανείου 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι τυπικά το είχε εγκρίνει σε προηγούμενη σύνοδο.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, η διπλή στάση της Βουδαπέστης, από τη μία η διαρκής αμφισβήτηση της στήριξης προς το Κίεβο, από την άλλη οι επαναλαμβανόμενες επαφές υψηλού επιπέδου με τη Ρωσία, τροφοδοτεί την αίσθηση ότι η Ουγγαρία λειτουργεί ως «Δούρειος Ίππος» εντός της Ένωσης. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Πολωνού πρωθυπουργού, ο οποίος σημείωσε ότι για τις διαρροές «δεν θα έπρεπε να εκπλήσσεται κανείς», αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος περιορίζει συνειδητά όσα λέει ενώπιον των Ούγγρων αξιωματούχων.

Πολιτικό θρίλερ στη Βουδαπέστη με φόντο το Κρεμλίνο

Η κρίση στις σχέσεις ΕΕ – Ουγγαρίας εξελίσσεται σε εσωτερικό πολιτικό θρίλερ λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές της 12ης Απριλίου, όπου το κυβερνών κόμμα Φίντες του Όρμπαν δέχεται ισχυρή πίεση από το κόμμα Τίσα του Πέτερ Μαγιάρ. Ο Μαγιάρ έχει δεσμευθεί πως, εάν εκλεγεί, θα διερευνήσει πλήρως τις καταγγελίες για διαρροές προς τη Ρωσία, επιχειρώντας να κεφαλαιοποιήσει την οργή ενός μέρους της ουγγρικής κοινής γνώμης για τον διεθνή διασυρμό της χώρας, σύμφωνα με το Politico.

Εντός της Ουγγαρίας, η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, με τον αρμόδιο υπουργό για ευρωπαϊκά θέματα να μιλά για «fake news» και πολιτική επίθεση ενόψει των εκλογών. Ωστόσο, σειρά αποκαλύψεων για αλλεπάλληλες επισκέψεις Σιγιάρτο στη Μόσχα από το 2022 και μετά, καθώς και για στενή ενεργειακή συνεργασία με τη Ρωσία, ενισχύουν την εντύπωση μιας στρατηγικής επιλογής ευθυγράμμισης της Βουδαπέστης με το Κρεμλίνο, παρά τις αντίθετες προειδοποιήσεις των εταίρων της στην ΕΕ.