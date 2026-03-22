Ο ισραηλινός στρατός «θα εντείνει τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, προειδοποίησε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, με δηλώσεις του το βράδυ της Κυριακής (22.03.2026).

Σχεδόν την ίδια στιγμή, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της την εξόντωση του ανώτερου διοικητή της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, Αμπού Χαλίλ Μπαρτζί.

🔴ELIMINATED: Abu Khalil Barji, Commander of the Special Forces in Hezbollah’s Radwan Force, along with 2 other terrorists in the area of Majdal Selm in southern Lebanon.



Barji served for years as a commander in the Radwan Force and recently commanded its special forces, which… — Israel Defense Forces (@IDF) March 22, 2026

«Η επιχείρηση κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ μόλις ξεκίνησε (…) Πρόκειται για μία μακρόπνοη επιχείρηση και είμαστε έτοιμοι για αυτήν», διαμήνυσε ο Ισραηλινός στρατηγός, Εγιάλ Ζαμίρ.

«Ετοιμαζόμαστε τώρα να ενισχύσουμε τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις και τα πλήγματα, κατ’ εφαρμογήν δομημένου σχεδίου. Δεν θα σταματήσουμε πριν απωθηθεί μακριά από τα σύνορα η απειλή και διασφαλισθεί μακροπρόθεσμη ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», κατέληξε ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου.

🇺🇸 🇮🇱 🇱🇧 US and Israeli forces have eliminated Abu Khalil Barji, a senior commander in Hezbollah's Radwan special forces unit, in southern Lebanon.



He was linked to planning operations targeting IDF troops. pic.twitter.com/3apnNls8C8 — FalconUpdatesHQ (@FalconUpdatesHQ) March 22, 2026

«Προοίμιο χερσαίας εισβολής»

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, κατήγγειλε τις ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο κατά των γεφυρών και άλλων υποδομών, χαρακτηρίζοντάς τις «προοίμιο χερσαίας εισβολής».

Ο Αούν κατήγγειλε «τη στοχοποίηση και την καταστροφή από το Ισραήλ υποδομών και ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων στο νότιο Λίβανο, κυρίως της γέφυρας Κασμίγε επάνω από τον ποταμό Λιτάνι και άλλων γεφυρών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της λιβανικής προεδρίας.

«Οι επιθέσεις αυτές συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και θεωρούνται προοίμιο χερσαίας εισβολής», δήλωσε ο πρόεδρος Αούν, αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χερσαίες επιχειρήσεις διείσδυσης στο νότιο Λίβανο, έλαβε διαταγή να καταστρέψει όλες τις γέφυρες υπό το πρόσχημα ότι χρησιμοποιούνται από την οργάνωση Χεζμπολάχ.