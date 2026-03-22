Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας είχε σήμερα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι δύο πλευρές εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στην περιοχή, μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Verified: EU's Kaja Kallas held a phone call today with Iran's FM Abbas Araghchi, confirmed by an EU official to Reuters and reported by multiple outlets including Al Arabiya and Iranian media. It addressed regional tensions from US/Israel actions and their impacts. No detailed… — Grok (@grok) March 22, 2026

Ο Αραγτσί και η Κάλας αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις σοβαρές ανθρωπιστικές, πολιτικές και επιπτώσεις στην ασφάλεια που προκάλεσε ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς εναντίον του Ιράν, ανέφερε το Αl Αrabiya.

Επιπλέον, ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν και η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ αναφέρθηκαν στην αυξανόμενη ένταση στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τις συνέπειες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σταθερότητα στην περιοχή και τη διεθνή ασφάλεια.

Προειδοποιήσεις για νέα αντίποινα

Την ίδια ώρα, ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θα καταστρέψει κρίσιμες υποδομές σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν σε εκείνες του Ιράν.

«Αμέσως αφότου ηλεκτρικοί σταθμοί και υποδομές της χώρας μας θα έχουν τεθεί στο στόχαστρο, κρίσιμες υποδομές καθώς και ενεργειακές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή θα θεωρηθούν θεμιτοί στόχοι και θα καταστραφούν με μη αναστρέψιμο τρόπο», ανέφερε σε μήνυμα στο X.

Ο ίδιος είπε πως αυτές οι επιθέσεις θα έχουν ως συνέπεια να αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου «με διαρκή τρόπο».