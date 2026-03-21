Επίθεση με drones συγκλόνισε σήμερα το πρωί συνοικία στο κέντρο της Βαγδάτης, δήλωσε στο AFP αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η επίθεση είχε στόχο «το κτίριο τηλεπικοινωνιών» μιας ιρακινής υπηρεσίας ασφαλείας που συνεργάζεται με Αμερικανούς συμβούλους στο Ιράκ στη μάχη κατά των τζιχαντιστών, σημείωσε η ίδια πηγή.

Δεύτερο drone, που μαγνητοσκοπούσε την επιχείρηση, έπεσε στους χώρους αθλητικού κέντρου όπου συχνάζουν πλούσιοι Ιρακινοί και διπλωμάτες, πρόσθεσε.