Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), Αλί Μοχάμαντ Ναϊνί, σκοτώθηκε, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή, σε μια εξέλιξη που εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική ένταση μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Οι Φρουροί της Επανάστασης αποτελούν κλάδο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, με αρμοδιότητα τις στρατιωτικές και στρατηγικές επιχειρήσεις στη χώρα.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο θάνατος του Αλί Μοχάμαντ Ναϊνί έρχεται μετά από πρόσφατη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός του θα πρέπει να στοχοποιεί Ιρανούς ηγέτες επί τόπου χωρίς περαιτέρω έγκριση.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη δολοφονία του ανώτατου αξιωματούχου ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, καθώς και του γιου του, από ισραηλινές δυνάμεις τις τελευταίες ημέρες.

Ποιος ήταν ο Αλί Μοχάμαντ Ναϊνί

Ο Αλί Μοχάμαντ Ναϊνί γεννήθηκε το 1957 στην Κασάν του Ιράν. Ήταν υποστράτηγος δεύτερης βαθμίδας του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και υπηρετούσε ως επίσημος εκπρόσωπος του οργανισμού από το 2024, υπό τον διοικητή Χοσεΐν Σαλαμί. Παράλληλα, ήταν καθηγητής κοινωνικών επιστημών και μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιμάμ Χοσεΐν.

Πέρα από τη στρατιωτική του ιδιότητα, ο Αλί Μοχάμαντ Ναϊνί είχε τεθεί υπό διεθνείς κυρώσεις, με το Ηνωμένο Βασίλειο να του επιβάλλει κυρώσεις μετά από ιρανικά πλήγματα με πυραύλους κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2024.

Μετά τις 28 Φεβρουαρίου, όταν και άρχισε ο πόλεμος του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, ο Αλί Μοχάμαντ Ναϊνί είχε αναλάβει να εκφράζει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη είναι σε θέση να αντέξει μια μακροχρόνια σύγκρουση.

Παράλληλα, υπογράμμιζε πως οι δυνατότητες της χώρας σε πυραύλους και drones, παρότι είχαν υποστεί πλήγματα, εξακολουθούσαν να είναι επαρκείς για αντίποινα, ενώ προειδοποιούσε ότι ενδεχόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές ή πολιτικούς στόχους θα οδηγούσαν σε αντίστοιχα χτυπήματα κατά αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στην ευρύτερη περιοχή.