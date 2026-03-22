Στις 23 Μαρτίου 1839, στην αμερικανική εφημερίδα «Boston Morning Post», τυπώνεται για πρώτη φορά σε καταγεγραμμένη μορφή το «O.K.». Η αναφορά εμφανίζεται σε σατιρικό κείμενο του εκδότη Τσαρλς Γκόρντον Γκριν και θεωρείται σήμερα η παλαιότερη γνωστή έντυπη εμφάνιση της λέξης. Γεννιέται μέσα σε ένα ζωηρό κλίμα δημοσιογραφικών πειραγμάτων ανάμεσα σε εφημερίδες της Νέας Αγγλίας, όπου οι συντάκτες αντάλλασσαν χιουμοριστικές αιχμές, λεκτικά παιχνίδια και συντομογραφίες.

Η επικρατέστερη εξήγηση για την προέλευσή του δεν συνδέεται με το ελληνικό «όλα καλά», όσο ελκυστική κι αν μοιάζει αυτή η εκδοχή. Οι σημαντικότερες λεξικογραφικές και γλωσσολογικές αναφορές συμφωνούν ότι το «OK» προέρχεται από το σκόπιμα ανορθόγραφο «oll korrect», μια παιγνιώδη παραλλαγή του «all correct». Εκείνη την εποχή ήταν της μόδας, ιδίως στον Τύπο και στους νεαρούς μορφωμένους αστικούς κύκλους, οι παραμορφωμένες λέξεις και οι συντομογραφίες τους. Μέσα σε αυτό το γλωσσικό παιχνίδι γεννήθηκε και το «O.K.».

Η λέξη, ωστόσο, δεν έμεινε ένα περαστικό αστείο των εφημερίδων. Πολύ σύντομα άρχισε να κυκλοφορεί ευρύτερα και το 1840 απέκτησε νέα ώθηση χάρη στην προεκλογική εκστρατεία του προέδρου Μάρτιν βαν Μπιούρεν, ο οποίος ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «Old Kinderhook», από την ιδιαίτερη πατρίδα του στη Νέα Υόρκη. Οι υποστηρικτές του δημιούργησαν τα περίφημα «OK Clubs» και αξιοποίησαν τη σύμπτωση ανάμεσα στο «Old Kinderhook» και στο ήδη γνωστό «O.K.», δίνοντας στον όρο πολιτική προβολή και βοηθώντας αποφασιστικά στη διάδοσή του σε ολόκληρη τη χώρα.

Καθοριστική για την κατανόηση της ιστορίας της λέξης υπήρξε η έρευνα του γλωσσολόγου Άλεν Γουόκερ Ριντ, ο οποίος, από τα μέσα του 20ού αιώνα, χαρτογράφησε τις πρώτες εμφανίσεις του «OK» στον αμερικανικό Τύπο και αποδυνάμωσε τις παλαιότερες, πιο αβέβαιες θεωρίες για την προέλευσή του. Η δουλειά του ανέδειξε ως ισχυρότερη την εκδοχή της Βοστώνης και του «oll korrect», η οποία παραμένει έως σήμερα η πιο αποδεκτή εξήγηση στα σύγχρονα λεξικά και στις ιστορικές αναδρομές για τη λέξη.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1568: Το Διάταγμα του Λονζιμό τερματίζει τον δεύτερο Θρησκευτικό Πόλεμο της Γαλλίας.

1821: Η Καλαμάτα απελευθερώνεται από τις επαναστατικές ελληνικές δυνάμεις και γίνεται μία από τις πρώτες μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου που περνούν στον έλεγχο των εξεγερμένων. Στην πόλη εισέρχονται ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς, ο Παπαφλέσσας και άλλοι οπλαρχηγοί, ενώ συγκροτείται και η Μεσσηνιακή Σύγκλητος. Την ίδια ημέρα εκδίδεται η «Προειδοποίησις εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς», ένα από τα πρώτα πολιτικά κείμενα της Επανάστασης προς την Ευρώπη.

1821: Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ αφορίζει επίσημα τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και το κίνημα στη Μολδοβλαχία, σε μια ενέργεια που έγινε μέσα σε ασφυκτική οθωμανική πίεση. Ο αφορισμός δεν ανέκοψε την Ελληνική Επανάσταση, αλλά έδειξε το ακραίο δίλημμα στο οποίο βρισκόταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο ίδιος ο Γρηγόριος Ε’ θα εκτελεστεί από τους Οθωμανούς.

1839: Καταγράφεται για πρώτη φορά σε αμερικανική εφημερίδα η λέξη «OK», που καθιερώνεται αργότερα διεθνώς ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες λέξεις της καθημερινής γλώσσας. Η επικρατέστερη ερμηνεία τη συνδέει με το σατιρικό ανορθόγραφο «Oll Korrect» αντί του «All Correct» και όχι με το ελληνικό «Όλα καλά». Η συγκεκριμένη καταγραφή θεωρείται σταθμός στην ιστορία της αγγλικής γλώσσας και της μαζικής επικοινωνίας.

1904: Ιδρύεται το Χημικόν Εργαστήριον του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόδρομος του σημερινού Γενικού Χημείου του Κράτους. Ο θεσμός συνδέθηκε με τον έλεγχο προϊόντων, τη δημόσια υγεία, τα τελωνεία και τη φορολογική εποπτεία του κράτους. Η δημιουργία του αποτυπώνει την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής διοίκησης στις αρχές του 20ού αιώνα.

1919: Ο Μπενίτο Μουσολίνι ιδρύει στο Μιλάνο τους Fasci Italiani di Combattimento, τον πυρήνα από τον οποίο θα προκύψει το φασιστικό κίνημα στην Ιταλία. Η ίδρυση αυτή σηματοδοτεί την οργανωμένη πολιτική εμφάνιση του φασισμού στην Ευρώπη μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα σε λίγα χρόνια, το κίνημα θα οδηγήσει στην κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών και στην εγκαθίδρυση δικτατορίας.

1929: Δημοσιεύεται στον «Ριζοσπάστη» επιστολή διαμαρτυρίας του Άλμπερτ Αϊνστάιν προς την κυβέρνηση Βενιζέλου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών για διώξεις και αποβολές φοιτητών για πολιτικούς λόγους. Ο Αϊνστάιν παρεμβαίνει υπέρ της ελευθερίας της σκέψης και της πανεπιστημιακής έκφρασης, δίνοντας διεθνή διάσταση στην υπόθεση. Το γεγονός φωτίζει το πολιτικό κλίμα της εποχής στην Ελλάδα, λίγο πριν από την ψήφιση του Ιδιωνύμου.

1930: Στη διάρκεια συμπλοκής με απόσπασμα της χωροφυλακής σκοτώνεται ο Μήτρος Τζατζάς, που θεωρείται ο τελευταίος μεγάλος λήσταρχος της Ελλάδας.

1933: Το Ράιχσταγκ ψηφίζει τον Εξουσιοδοτικό Νόμο, με τον οποίο ο Αδόλφος Χίτλερ αποκτά υπερεξουσίες και ανοίγει ο δρόμος για την επιβολή δικτατορικού καθεστώτος στη Γερμανία.

1964: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ δίνει τον προβλεπόμενο όρκο στη Βουλή και αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά του ως ανώτατος άρχων της χώρας, μετά τον θάνατο του Παύλου. Η έναρξη της βασιλείας του θα συνδεθεί σύντομα με τη βαθιά πολιτική κρίση της δεκαετίας του 1960. Η πορεία αυτή θα καταλήξει στη σύγκρουση με το κοινοβουλευτικό σύστημα και, τελικά, στο οριστικό τέλος της μοναρχίας στην Ελλάδα.

1983: Ο Ρόναλντ Ρίγκαν ανακοινώνει την Πρωτοβουλία Στρατηγικής Άμυνας, γνωστή ως «Πόλεμος των Άστρων». Το πρόγραμμα στόχευε στην ανάπτυξη αντιπυραυλικής ασπίδας απέναντι σε σοβιετική πυρηνική επίθεση και έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά σχέδια του Ψυχρού Πολέμου. Η εξαγγελία του όξυνε τον στρατηγικό ανταγωνισμό ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις.

1987: Μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Τόλμη και γοητεία» απ’ τον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό CBS.

1992: Εκτυλίσσεται το φιάσκο της οδού Λουίζης Ριανκούρ, μία από τις πιο γνωστές αποτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας στην προσπάθεια εντοπισμού της «17 Νοέμβρη». Αστυνομικοί παρακολουθούν ύποπτο όχημα και πρόσωπα που συνδέθηκαν αργότερα με την οργάνωση, αλλά η επιχείρηση δεν οδηγεί σε συλλήψεις. Η υπόθεση έμεινε ως σύμβολο της αδυναμίας των αρχών να εξαρθρώσουν την τρομοκρατική οργάνωση πριν από το 2002.

1998: Η ταινία του Τζέιμς Κάμερον «Τιτανικός» αποσπά 11 βραβεία Όσκαρ και ισοφαρίζει το ρεκόρ που κατείχε η ταινία «Μπεν Χουρ». Την ίδια μέρα εκτελείται στην ηλεκτρική καρέκλα ο κατά συρροή δολοφόνος Τζέραλντ Στάνο. Θεωρείται υπεύθυνος για πάνω από 40 δολοφονίες στις ΗΠΑ.

Γεννήσεις

1910 – Ακίρα Κουροσάβα (23 Μαρτίου 1910 – 6 Σεπτεμβρίου 1998), Ιάπωνας σκηνοθέτης, από τις κορυφαίες μορφές στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου και ο πρώτος Ιάπωνας δημιουργός που γνώρισε τόσο μεγάλη διεθνή αναγνώριση. Υπέγραψε αριστουργήματα όπως τα «Ρασομόν», «Επτά Σαμουράι» και «Ο Θρόνος του Αίματος», ενώ η αφηγηματική του δύναμη, η οπτική του γλώσσα και η επιρροή του σε μεταγενέστερους σκηνοθέτες τον καθιέρωσαν ως έναν από τους μεγάλους ανανεωτές της έβδομης τέχνης.

1937 – Σταμάτης Κόκοτας (23 Μαρτίου 1937 – 1 Οκτωβρίου 2022), Έλληνας τραγουδιστής, από τις χαρακτηριστικότερες λαϊκές φωνές των δεκαετιών του 1960 και του 1970. Ξεχώρισε για τη βαθιά, ιδιαίτερη χροιά του και για το προσωπικό του ύφος, που τον έκανε άμεσα αναγνωρίσιμο στο ελληνικό τραγούδι. Συνδέθηκε με μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Όνειρο απατηλό» και «Γιε μου», ενώ η μακρόχρονη παρουσία του τον κατέστησε σταθερό σημείο αναφοράς του λαϊκού ρεπερτορίου.

1960 – Χάρης Ρώμας (23 Μαρτίου 1960 – ), Έλληνας ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από επιτυχημένες σειρές όπως τα «Κωνσταντίνου και Ελένης» και «Το καφέ της Χαράς», στις οποίες είχε καθοριστικό δημιουργικό ρόλο μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Η πορεία του συνδέθηκε στενά με την εμπορική και λαϊκή επιτυχία της ελληνικής τηλεοπτικής κωμωδίας.

Θάνατοι

2011 – Ελίζαμπεθ Τέιλορ (27 Φεβρουαρίου 1932 – 23 Μαρτίου 2011), Βρετανο-Αμερικανίδα ηθοποιός, μία από τις εμβληματικότερες σταρ του κλασικού Χόλιγουντ. Τιμήθηκε με δύο Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, για τα «BUtterfield 8» και «Who’s Afraid of Virginia Woolf?», και άφησε ισχυρό αποτύπωμα σε ταινίες όπως το «Cleopatra». Πέρα από την καριέρα της, ξεχώρισε για την πρωτοπόρα και δημόσια δράση της υπέρ των ανθρώπων που ζούσαν με HIV/AIDS, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση και τη στήριξη του αγώνα κατά του AIDS.

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ημέρες Δράσης για τη Στέγαση

Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας