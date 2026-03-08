Χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά τα στοιχεία των θυμάτων, οι υπηρεσίες υγείας των Παλαιστινίων ανακοίνωσαν το θάνατο δύο ατόμων, μετά από μία αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στην πόλη της Γάζας, ενώ αρκετοί άλλοι που βρίσκονταν στην περιοχή τραυματίστηκαν.

Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο περιστατικό από την έναρξη των αεροπορικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, πριν από μία εβδομάδα.

Προσωπικό των υπηρεσιών υγείας δήλωσε ότι οι δύο Παλαιστίνιοι επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο πανεπιστήμιο Αλ-Αζάρ στο δυτικό τμήμα της πόλης Γάζας.