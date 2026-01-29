Καθηγήτρια γυμνασίου της Ουάσιγκτον εκμεταλλεύτηκε έναν ανήλικο μαθητή και αφού αντάλλαξαν μηνύματα ερωτικού περιεχομένου, στη συνέχεια έκαναν τρεισήμισι ώρες σεξ στο συζυγικό της σπίτι, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο σεξουαλικός μαραθώνιος ξεκίνησε όταν η ΜακΚένα Κίντρεντ, σήμερα 27 ετών, προσκάλεσε τον 17χρονο μαθητή της από το Central Valley High School του Spokane στο σπίτι που μοιραζόταν με τον σύζυγό της, τον δικηγόρο Κάιλ Κίντρεντ, τον Νοέμβριο του 2022, σύμφωνα με την Daily Mail.

Read shocking texts between married teacher, 25, and boy, 17, who had sex for three-and-a-half hours while her VERY forgiving lawyer husband was away on hunting trip https://t.co/5cBdIDFcDH — Daily Mail (@DailyMail) January 27, 2026

Η καθηγήτρια έκανε μαραθώνιο σεξ με τον μαθητή της στο συζυγικό της σπίτι

Ο αφοσιωμένος σύζυγός της, δικηγόρος στο επάγγελμα, έλειπε σε εκδρομή για κυνήγι. Ο έφηβος είπε αργότερα στους αστυνομικούς ότι έφτασε στο σπίτι της καθηγήτριας μεταξύ 6:30 και 7 μ.μ. και ότι αυτός και η ΜακΚένα Κίντρεντ άρχισαν να φιλιούνται ενώ έβλεπαν μια ταινία.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο ανήλικος στην αστυνομία, η κατάσταση κλιμακώθηκε στο σαλόνι και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην κρεβατοκάμαρα της ΜακΚένα Κίντρεντ, όπου παρέμειναν μέχρι περίπου τις 10 το βράδυ. Στη συνέχεια επέστρεψαν στο σαλόνι πριν κάνουν ντους. Ο ανήλικος φέρεται να έφυγε από το σπίτι γύρω στις 11:30 το βράδυ, όπως αναφέρει η New York Post.

Sicko teacher sent student nauseating texts — before they had depraved hours-long sex marathon: report https://t.co/AEXhx1VABT pic.twitter.com/hqJmA6ajCC — New York Post (@nypost) January 28, 2026

Η σχέση τους ξεκίνησε μήνες νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2022, όταν ο έφηβος εντόπισε τον λογαριασμό της ΜακΚένα Κίντρεντ στο Instagram, γεγονός που οδήγησε σε ανταλλαγή μηνυμάτων και υλικού ακατάλληλου περιεχομένου.

Καθώς οι φήμες για την ακατάλληλη σχέση άρχισαν να κυκλοφορούν στο σχολείο, φίλοι του μαθητή κοινοποίησαν στιγμιότυπα των μηνυμάτων σε σχολικούς αξιωματούχους τον Δεκέμβριο του 2022. Η μητέρα του μαθητή, Άσλεϊ Μπέκλεϊ, φέρεται να προσκόμισε επιπλέον στοιχεία στις Αρχές, δηλώνοντας ότι είχε δει φωτογραφίες και βίντεο ακατάλληλου περιεχομένου που είχαν σταλεί στον γιο της. Όπως κατέθεσε, γνώριζε επίσης για τα μηνύματα που αφορούσαν τη χρήση sex toys.

Ο σύζυγος της καθηγήτριας δεν την άφησε μετά το σκάνδαλο με τον μαθητή

Η καθηγήτρια συνελήφθη και ομολόγησε για κακούργημα σεξουαλικής κακοποίησης πρώτου βαθμού τον Μάρτιο του 2024. Απέφυγε την ποινή φυλάκισης, όμως της επιβλήθηκαν δύο χρόνια επιτήρησης, πρόστιμο 700 δολαρίων και υποχρέωση να εγγραφεί ως σεξουαλική παραβάτις για 10 χρόνια. Τρεις μήνες αφότου η Κίντρεντ ξέσπασε σε κλάματα στο δικαστήριο, όταν δήλωσε ένοχη για τα σεξουαλικά αδικήματα, εκείνη και ο αφοσιωμένος σύζυγός της μετακόμισαν στην Κούνα, στο Άινταχο. Δεν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και επέλεξε να σταθεί στο πλευρό της μετά το σκάνδαλο.

Παραμένει ασαφές αν η έκπτωτη εκπαιδευτικός έχει εργαστεί από τότε που παρέδωσε οικειοθελώς την άδεια διδασκαλίας της, μετά από έρευνα της Επιτροπής Προτύπων του Άινταχο.