Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) φέρονται να έχουν αρχίσει έρευνα μετά από καταγγελίες που έγιναν στη Λευκωσία αλλά και στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυπριακή Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς μεταβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταγγελίες σε βάρος του Φειδία Παναγιώτου, οι οποίες χαρακτηρίζονται ανώνυμες και ερευνώνται από τη συνδεδεμένη υπηρεσία της OLAF.

Στον πυρήνα των καταγγελιών είναι η ενοικίαση πολυτελούς μεζονέτας στη Λεμεσό η οποία δηλώθηκε ως «πολιτικό γραφείο» με μηνιαίο ενοίκιο περίπου 5.000 ευρώ, την οποία ο ευρωβουλευτής φέρεται να χρησιμοποιεί ως κατοικία με την αρραβωνιαστικιά του αλλά και για διοργάνωση κοσμικών εκδηλώσεων. Επειδή οι καταγγελίες αφορούν ευρωβουλευτή που καλύπτεται από ασυλία αλλά σχετίζονται και με ευρωπαϊκά κονδύλια, η υπόθεση φέρεται ότι διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παράλληλα, εξετάζεται και ο ισχυρισμός για πιθανή απάτη σε σχέση με το κόστος εφαρμογής που συνδέεται με το κόμμα που ίδρυσε ο ευρωβουλευτής, την «Άμεση Δημοκρατία».

Για τις καταγγελίες ενημερώθηκε και ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου, όπου του ζητήθηκε να απαντήσει. Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του Σίγμα Χριστόφορος Χριστοφή που βρίσκεται στο Στρασβούργο, οι αρχές δεν δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται εφόσον οι ισχυρισμοί θεωρηθούν βάσιμοι.

Ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου δήλωσε ότι δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές και ότι όλες οι ενέργειες που σχετίζονται με ευρωπαϊκά κονδύλια πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

