Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Αστυνομία στη Λάρνακα καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου έπεσαν πυροβολισμοί στην πολυσύχναστη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Μετά τους πυροβολισμούς ακολούθησε ακολούθησε συμπλοκή προσώπων κάποια εκ των οποίο φαίνεται να έχουν τραυματιστεί. Στην περιοχή προκλήθηκε αναστάτωση ανάμεσα σε περαστικούς οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία. Μάλιστα, το περιστατικό όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του philenews έγινε μπροστά σε ταχυφαγείο και καταστήματα.

Στην περιοχή έχει αποκλειστεί αριθμός δρόμων με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Στο κέντρο της Λάρνακας βρίσκονται ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, που διενεργούν εξετάσεις προκειμένου να διαπιστώσουν ποιοι εμπλέκονται στο περιστατικό.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως στην υπόθεση ενδεχομένος να εμπλέκεται πρόσωπο που απασχόλησε την Αστυνομία στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις το οποίο αναζητείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, από Αστυνομικές πηγές, στη σκηνή εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και γιαυτό το λόγο οι έρευνες επεκτάθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και σε κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τραυματίες ζήτησαν περίθαλψη.