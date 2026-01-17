Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αναγνωρίζει τη Γροιλανδία ως έδαφος της Δανίας, την ώρα που η Μόσχα ανακοίνωσε σχέδια για την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Αρκτική, ως απάντηση στις αναπτύξεις δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε την Παρασκευή τη γεωπολιτική κατάσταση γύρω από τη Γροιλανδία «ιδιαίτερη» από την άποψη του διεθνούς δικαίου.

«Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι το διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί προτεραιότητα γι’ αυτόν», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Γροιλανδία απειλείται από τη Ρωσία και την Κίνα και ότι η Δανία δεν την προστατεύει επαρκώς. Έχει χρησιμοποιήσει αυτό το επιχείρημα για να δικαιολογήσει τα σχέδιά του να αποκτήσει το αυτόνομο δανικό έδαφος, το οποίο –όπως λέει– είναι κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, χωρίς να αποκλείει ακόμη και τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ απείλησε με επιβολή δασμών σε χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Διεθνές δίκαιο

Οι δηλώσεις του Πεσκόφ προκάλεσαν ειρωνικά σχόλια από επικριτές του Κρεμλίνου, δεδομένου του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Προηγήθηκαν δηλώσεων της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα Χ, οι οποίες φάνηκαν να χλευάζουν τις εκκλήσεις της Δύσης για σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

«Οι σημερινές εντάσεις γύρω από τη Γροιλανδία αποκαλύπτουν ξεκάθαρα την αποτυχία της λεγόμενης “διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες” της Δύσης», φέρεται να δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Είναι πλέον φανερό ότι η μακροχρόνια πολιτική της Κοπεγχάγης για άνευ όρων υποταγή στις ΗΠΑ είναι θεμελιωδώς λανθασμένη», πρόσθεσε.

Η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης σε ενημέρωση Τύπου την Πέμπτη ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στη Γροιλανδία κατόπιν αιτήματος της Δανίας είναι αποσταθεροποιητικές και προκλητικές. Υποστήριξε ότι η Δύση επινόησε μια απειλή με τη μορφή της Ρωσίας και της Κίνας και στη συνέχεια τη χρησιμοποίησε ως πρόσχημα για να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή.

«Πρώτα επινόησαν ορισμένους επιτιθέμενους και μετά ισχυρίστηκαν ότι δήθεν ήταν έτοιμοι να υπερασπιστούν κάποιον από αυτούς», είπε. «Με αυτόν τον τρόπο δείχνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν χρειάζεται να αποκτήσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου νησιού. Πρόκειται για ένα πολύ εξελιγμένο και πονηρό σχέδιο».

«Στην πραγματικότητα, πρέπει να βλέπουμε αυτές τις συζητήσεις ως μία ακόμη πρόκληση από τις δυτικές χώρες, που προσπαθούν να επιβάλουν τους δικούς τους κανόνες σε αυτό το μέρος του κόσμου», ανέφερε, ανακοινώνοντας παράλληλα σχέδια για στρατιωτική απάντηση στις αναπτύξεις δυνάμεων.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια αγνόησης των ρωσικών συμφερόντων στην πολική περιοχή, ιδιαίτερα των ζητημάτων ασφάλειας, δεν θα μείνει αναπάντητη και οι συνέπειες θα είναι εκτεταμένες», τόνισε Ζαχάροβα.

Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova warned that any attempts to ignore Russia’s interests in the region(Greenland) “will not go unanswered and will have far-reaching consequences.” Looks like the Danish government has allowed Russian base. — Terry Murdock (@TerryMurdock4) January 16, 2026

Kαι συνέχισε: «Η χώρα μας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σταθερά τις θέσεις της στην περιοχή… Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την εθνική μας κυριαρχία στην Αρκτική ζώνη, κυρίως τις αμυντικές μας δυνατότητες και τις υποδομές κατά μήκος της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού».

Η Ζαχάροβα αρνήθηκε επίσης ότι υπάρχει πρόθεση άσκησης στρατιωτικής πίεσης προς τη Γροιλανδία.

«Ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα έχουν ανακοινώσει τέτοια σχέδια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν πως Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως από το Reuters αν η Ρωσία έχει βλέψεις στη Γροιλανδία, η Ζαχάροβα απάντησε: «Γιατί δεν ρωτάτε τον Τραμπ;».

Τη Δευτέρα, η Κίνα κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην χρησιμοποιούν άλλες χώρες ως πρόσχημα για την προώθηση των δικών τους συμφερόντων και δήλωσε ότι οι δραστηριότητές της στην Αρκτική στοχεύουν στην προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.

Δανική διάψευση για ρωσικά ή κινεζικά πλοία κοντά στη Γροιλανδία

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Δανίας στην Αρκτική φάνηκε επίσης να διαψεύδει το αφήγημα του Τραμπ, δηλώνοντας στο Reuters την Παρασκευή ότι δεν έχουν εντοπιστεί ρωσικά ή κινεζικά πλοία κοντά στη Γροιλανδία.

Ωστόσο, σημείωσε ότι το ενδιαφέρον της Δανίας εστιάζει στη Ρωσία και όχι σε κάποια απειλή από την Ουάσινγκτον.

«Η προσοχή μου δεν είναι στραμμένη προς τις ΗΠΑ, καθόλου», δήλωσε στο Reuters ο υποστράτηγος Σόρεν Άντερσεν, επικεφαλής της Μεικτής Αρκτικής Διοίκησης της Δανίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο σενάριο «υποθετικό».

«Δεν βλέπω έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ να επιτίθεται σε άλλον σύμμαχο του ΝΑΤΟ», είπε.

Ο Άντερσεν πρόσθεσε ότι, αν και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ρωσικά πολεμικά πλοία στην περιοχή, η κατάσταση αυτή αναμένεται να αλλάξει.

«Στην πραγματικότητα αναμένουμε αύξηση της ρωσικής δραστηριότητας τα επόμενα χρόνια και… πρέπει να ξεκινήσουμε εκπαίδευση και να ενισχύσουμε την παρουσία μας εδώ στην Αρκτική, για να προστατεύσουμε το βόρειο σύνορο του ΝΑΤΟ», κατέληξε.

Χιλιάδες διαμαρτυρήθηκαν στην Κοπεγχάγη

Tην ίδια στιγμή χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Κοπεγχάγη, στη Δανία, για να καταγγείλουν τις εδαφικές φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να διατυπώνει την πρόθεσή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Massive demonstration in #Copenhagen to show support to #Greenland 🇬🇱 Speeches have started, alternating between Danish, Greenlandic and English. The main message “Greenland is not for sale! Greenland belongs to Greenlanders!” @lemondefr @brutofficiel @Qofficiel #københavn pic.twitter.com/uXY1OTI4tW — Vincent Bourquin (@VincBourquin) January 17, 2026

Κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό, οι διαδηλωτές, που κρατούσαν σημαίες της Γροιλανδίας και της Δανίας, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του δημαρχείου της πόλης, φωνάζοντας το όνομα της Γροιλανδίας στη γροιλανδική γλώσσα: «Kalaallit Nunaat!», όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο.

Ογκώδεις διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα Σάββατο, και σε πόλεις της Δανίας και της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας Νουούκ κατά του Αμερικανού προέδρου.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χιλιάδες άνθρωποι είπαν πως προτίθενται να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις στην Κοπεγχάγη, το Όρχους (κεντρική Δανία), το Άλμποργκ (βόρεια Δανία) και το Όντενσε (νότια), έπειτα από πρωτοβουλία γροιλανδικών οργανώσεων.

"Hands off #Greenland!" Massive crowds gather to protest in front of Copenhagen city hall as Danish and Greenlandic officials meet with U.S. counterparts #Trump pic.twitter.com/9FRY4xgaPa — Arctic Today (@arctic_today) January 17, 2026

«Στόχος είναι να στείλουμε ένα σαφές και ομόφωνο μήνυμα υπέρ του σεβασμού της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γροιλανδία», εξήγησε η Uagut, η εθνική οργάνωση των Γροιλανδών της Δανίας, στον ιστότοπό της.

Οι διοργανωτές της Uagut, του πολιτικού κινήματος «Μην αγγίζετε τη Γροιλανδία» και της ομάδας Inuit με τη συμμετοχή τοπικών ενώσεων της Γροιλανδίας, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παρουσία μιας αντιπροσωπείας του αμερικανικού Κογκρέσου στην Κοπεγχάγη για να ακουστεί η φωνή τους.