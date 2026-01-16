Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα θα πραγματοποιήσει πρόωρες εκλογές αφού τα τρία μεγαλύτερα κόμματα αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.

Σήμερα, ο Ράντεφ έδωσε στο κόμμα «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» (DPS) την τελευταία ευκαιρία να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά το κόμμα απέρριψε το αίτημα, το τρίτο που το έκανε αυτό, αυτή την εβδομάδα.

Κατόπιν τούτου ο Ράντεφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πάμε σε εκλογές».