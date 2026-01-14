Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν υπερασπίστηκε εκ νέου την αμφιλεγόμενη απόφασή του να δωρίσει 10.000 δολάρια σε καμπάνια του GoFundMe υπέρ του πράκτορα της ICE, Τζόναθαν Ρος, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε την ακτιβίστρια κατά της ICE, Ρενέ Νικόλ Γκουντ. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι προχώρησε στη δωρεά, χωρίς να έχει κάνει «καμία ουσιαστική έρευνα για την υπόθεση».

Ο 59χρονος Άκμαν παραδέχτηκε ανοιχτά ότι άφησε τη μεγαλύτερη δωρεά στην καμπάνια που δημιουργήθηκε για τη στήριξη του Ρος, ο οποίος πυροβόλησε τρεις φορές «αμυντικά», όπως αναφέρεται, σκοτώνοντας την Γκουντ την προηγούμενη Τετάρτη. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι από τη στιγμή που έγινε γνωστή η δωρεά του, έχει δεχτεί έντονη κριτική και χλευασμό τόσο στα κοινωνικά δίκτυα όσο και στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Στην εκτενή δήλωσή του, ο Άκμαν επανέλαβε ότι αρχικά προσπάθησε να δωρίσει χρήματα και σε GoFundMe που είχε δημιουργηθεί για την οικογένεια της Γκουντ. Η συγκεκριμένη καμπάνια, ωστόσο, είχε ήδη κλείσει, αφού ξεπέρασε τον αρχικό της στόχο και συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

«Ο σκοπός μου, στηρίζοντας τον Ρος και προσπαθώντας να στηρίξω τη Γκουντ, δεν ήταν να κάνω κάποια πολιτική δήλωση», έγραψε. «Απλώς συνέχισα τη μακροχρόνια δέσμευσή μου να βοηθώ ανθρώπους που κατηγορούνται για εγκλήματα, ώστε να μπορούν να καλύψουν τα έξοδα της υπεράσπισής τους». Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για την ενοχή του Ρος, υποστηρίζοντας ότι «μόνο μια λεπτομερής εγκληματολογική έρευνα από ειδικούς» μπορεί να αποκαλύψει τι πραγματικά συνέβη.

I have been widely reviled (and worse) by many on social and mainstream media for giving $10,000 to a @gofundme for Jonathan Ross, the officer who tragically killed Renee Good. [I had also attempted to support the gofundme for Renee Good’s family, but it was already closed as it… — Bill Ackman (@BillAckman) January 13, 2026

Ο Άκμαν αναφέρθηκε επίσης στην έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ το 2003 για το hedge fund Gotham Partners, η οποία, όπως είπε, τον «καταδίκασε στα πρωτοσέλιδα», παρότι τελικά δεν προέκυψε κάτι ουσιαστικό. Τόνισε ότι τότε ήταν «τυχερός», επειδή είχε την οικονομική στήριξη της οικογένειάς του και εξήγησε ότι γι’ αυτό θεωρεί σημαντικό να προσφέρει στον Ρος τα χρήματα που χρειάζεται για την υπεράσπισή του.

Παραθέτοντας προσωπικές εμπειρίες, όπως τη στήριξή του στο Innocence Project και τη συμμετοχή του ως ένορκος σε υπόθεση βιασμού, προσπάθησε να εξηγήσει τη «ρεαλιστική του οπτική» για το πώς αντιμετωπίζονται οι κατηγορούμενοι. Υποστήριξε ότι στην εποχή των social media το τεκμήριο της αθωότητας έχει αλλοιωθεί. «Στις περισσότερες περιπτώσεις, όλος ο κόσμος πιστεύει ότι είσαι ένοχος», έγραψε, περιγράφοντας απώλεια εργασίας, κοινωνικό στιγματισμό, απειλές και οικονομική πίεση για τον κατηγορούμενο και την οικογένειά του.

Κλείνοντας, προειδοποίησε τους επικριτές του ότι θα μπορούσαν και οι ίδιοι να βρεθούν κάποτε κατηγορούμενοι χωρίς τα οικονομικά μέσα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. «Ένας κόσμος στον οποίο οι κατηγορούμενοι δεν μπορούν να πληρώσουν για την υπεράσπισή τους δεν είναι ένας κόσμος στον οποίο θα έπρεπε να θέλουμε να ζούμε», κατέληξε.

Η προσωπική περιουσία του Άκμαν εκτιμάται στα 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι η δωρεά των 10.000 δολαρίων αντιστοιχεί σε περίπου 0,0001075% της συνολικής του περιουσίας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.