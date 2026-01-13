Οι πρόσφατες συγκρούσεις στο Χαλέπι της βόρειας Συρίας δεν περιορίζονται στα πεδία των μαχών, αλλά μεταφέρονται και στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, επηρεάζοντας τη ρητορική της Άγκυρας και δοκιμάζοντας τα όρια μιας εύθραυστης ειρηνευτικής πρωτοβουλίας με τους Κούρδους.

Η νέα έξαρση της βίας ξεκίνησε στις 6 Ιανουαρίου σε συνοικίες με κουρδική πλειοψηφία, όπου οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις συγκρούστηκαν για ημέρες με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF). Η αποχώρηση των κουρδικών μονάδων έγινε μετά από συμφωνία που έθεσε τις περιοχές υπό κρατικό έλεγχο, αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς και περισσότερους από 150.000 εκτοπισμένους.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν η Δαμασκός κήρυξε μεγάλη περιοχή ανατολικά του Χαλεπίου ως «κλειστή στρατιωτική ζώνη», ενώ αντάλλαξε κατηγορίες με τις SDF για επιθέσεις με drones και βομβαρδισμούς.

Τουρκία και SDF: Ασφάλεια συνόρων στο επίκεντρο

Για την Τουρκία, οι εξελίξεις είναι κρίσιμες, καθώς οι SDF κυριαρχούνται από τις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), τις οποίες η Άγκυρα συνδέει άμεσα με το PKK, οργάνωση που θεωρεί τρομοκρατική. Η τουρκική κυβέρνηση αντιμετωπίζει κάθε ενίσχυση κουρδικής παρουσίας στα σύνορά της ως άμεση απειλή εθνικής ασφάλειας.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε προσεκτικός, μιλώντας για ανάγκη αποφυγής προκλήσεων και χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις στο Χαλέπι «ευκαιρία» για ενσωμάτωση των SDF στο συριακό κράτος. Αντίθετα, ο κυβερνητικός του σύμμαχος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, υιοθέτησε σκληρότερη γραμμή, εξαπολύοντας προσωπικές επιθέσεις κατά της κουρδικής ηγεσίας στη Συρία.

Στο εσωτερικό της Τουρκίας, η φιλοκουρδική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υπονομεύει την ειρήνη, προειδοποιώντας πως οι εικόνες βίας στο Χαλέπι διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των Κούρδων πολιτών. Παράλληλα, οργανώσεις που συνδέονται με το PKK αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο σκλήρυνσης της στάσης τους, εάν συνεχιστούν οι στρατιωτικές πιέσεις.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα επιμένει πως στόχος της είναι μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις στη Συρία δεν πρέπει να επιτρέψουν τη δημιουργία ένοπλου κουρδικού προγεφυρώματος κατά μήκος των συνόρων.

Καθώς οι κάτοικοι του Χαλεπίου προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και η ένταση παραμένει υψηλή, το βασικό ερώτημα για την Τουρκία είναι αν οι στρατιωτικές εξελίξεις στη Συρία θα καθορίσουν τελικά τις πολιτικές αποφάσεις στο εσωτερικό της χώρας ή αν υπάρχει ακόμη χώρος για έναν βιώσιμο συμβιβασμό με τους Κούρδους.