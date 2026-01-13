Ρωσική επίθεση στα προάστια του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου

ενώ τρία άτομα ακόμη τραυματίστηκαν, όπως ενημέρωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, Όλεχ Σινεχούμποφ, μέσω Telegram.

#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Russia is currently conducting a large-scale drone and ballistic missile strike in Ukraine.



The cities of Kyiv, Kharkiv, Zaporozhye, Odessa, and Pavlovgrad have been struck.



Power outages were reported across southern + Eastern Ukraine.



Video 1- Kyiv

Video 2-… pic.twitter.com/HwpnL7khs9 — Heyman_101 (@SU_57R) January 13, 2026

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε για ακόμη ένα βράδυ συνδυασμένη νυχτερινή επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, του Κιέβου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

🇺🇦🇷🇺 Imagens de agora da madrugada desta terça-feira (13) em Kyiv, Kharkiv, Dnipropetrovsk e Odessa, onde ocorreram explosões de mísseis e drones.



Há relatos de cortes de energia em Kyiv e Bhucha. Um apagão total teria ocorrido em Irpin. pic.twitter.com/ES5kFyMU2I — 🇧🇷🇮🇹 Gabriel Ferrigno | Geopolítica (@bielferrigno) January 12, 2026

«Μείνετε σε ασφαλείς τοποθεσίες! Οι Ρώσοι επιτίθενται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους!», τόνισε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, μέσω Telegram.

Παράλληλα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο, επίσης μέσω Telegram, για «εκρήξεις» στην πρωτεύουσα, προσθέτοντας ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να αποκρούσουν την επίθεση