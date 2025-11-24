Ένας άνδρας περίπου 80 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από ένα πιθανό περιστατικό χτυπήματος και εγκατάλειψης στο διαμέρισμα Άντατσι του Τόκιο, λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας. Άλλα δέκα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ μια γυναίκα εντοπίστηκε αναίσθητη και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο του συμβάντος — περίπου μισό χιλιόμετρο βόρεια από το δημαρχείο της Άντατσι.

Ο οδηγός είχε προσπαθήσει να τραπεί σε φυγή πεζός μετά τις συγκρούσεις, οι οποίες συνέβησαν σε πολλά σημεία σύμφωνα με όσα μετέδωσε το NHK.

Το TBS ανέφερε επίσης, σύμφωνα με τους Japan Times, ότι δύο ώρες νωρίτερα είχε δηλωθεί κλοπή οχήματος από κοντινή αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να σχετίζονται.