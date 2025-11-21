Ένα δικαστήριο στην Τουρκία καταδίκασε σε 25 χρόνια φυλάκιση έναν άνδρα από την Οδησσό ονόματι Dmytro Chaban, επειδή παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε δύο άνδρες που του είχαν προηγουμένως επιτεθεί ληστεύοντάς τον.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, οι δύο δράστες έσπασαν το παράθυρο του οχήματός του, πυροβόλησαν και άρπαξαν μια τσάντα με 35.000 ευρώ προτού προσπαθήσουν να διαφύγουν πάνω σε σκούτερ. Ο Chaban στη συνέχεια τους καταδίωξε και τους χτύπησε με το όχημά του, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να χάσουν τη ζωή τους.

Αν και το δικαστήριο παραδέχθηκε, σύμφωνα με το NEXTA, ότι ο Chaban δέχθηκε επίθεση, έκρινε πως «υπέρβη τα όρια της αναγκαίας άμυνας» και τον καταδίκασε.

Δείτε το βίντεο: