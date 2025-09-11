Ως την «σοβαρότερη της μεταπολεμικής ιστορίας» περιέγραψε την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες να λειτουργούν σε επίπεδο το οποίο «θα αντανακλά το μέγεθος και τις οικονομικές δυνατότητες» της χώρας.

«Αυτή τη στιγμή, από πολλές απόψεις λειτουργούμε σε ένα πεδίο μεγάλης αβεβαιότητας. Η κατάσταση ασφάλειας δεν ήταν ποτέ στην μεταπολεμική ιστορία τόσο σοβαρή όσο σήμερα. Αμυνόμαστε καθημερινά σε υβριδικές επιθέσεις εναντίον των υποδομών: δολιοφθορές, κατασκοπεία, εκστρατείες παραπληροφόρησης. Έχουμε και πάλι συστημικούς αντιπάλους και αντιπάλους στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, οι οποίοι γίνονται όλο και πιο επιθετικοί», δήλωσε ο κ. Μερτς στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τον διορισμό του νέου επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND) και τόνισε ότι «το πιο σημαντικό καθήκον αυτής της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει νέα θεμέλια για μια ασφαλή, κυρίαρχη Γερμανία».

Αναφερόμενος στον Μάρτιν Γιέγκερ, ο οποίος αναλαμβάνει από σήμερα τα ηνία της BND, ο καγκελάριος τόνισε ότι η υπηρεσία «θα γίνει πιο αποτελεσματική απέναντι σε πολέμους, κρίσεις και αυξανόμενες απειλές» και σημείωσε ότι «θέλουμε η BND να ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο στις πληροφορίες». Δεδομένης μάλιστα της ευθύνης της Γερμανίας στην Ευρώπη και της οικονομικής της ισχύος, η συνεργασία με άλλες εγχώριες υπηρεσίες ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και με τους ξένους εταίρους, θα πρέπει να είναι άριστη, πρόσθεσε ο κ. Μερτς και προανήγγειλε την δημιουργία «καλύτερου» νομικού πλαισίου για την λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών. «Η κυριαρχία της Γερμανίας και της Ευρώπης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την βελτίωση στον τομέα της ασφάλειας», είπε ο καγκελάριος.

Ο νέος επικεφαλής της BND, θα έχει ως βασική αποστολή του την αποκατάσταση της φήμης της υπηρεσίας, στην οποία καταλογίζεται μεταξύ άλλων η αποτυχία να προειδοποιήσει εγκαίρως για την πρόθεση της Ρωσίας να εισβάλει στην Ουκρανία. Ως διπλωμάτης καριέρας, o Μάρτιν Γιέγκερ θεωρείται ιδιαίτερα ικανός στην διαχείριση κρίσεων. Είχε εγκαταλείψει το διπλωματικό σώμα για την ελεύθερη οικονομία, ενώ υπηρέτησε ως πρέσβης στην Βαγδάτη και στην Καμπούλ και ως εκπρόσωπος Τύπου του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στο υπουργείο Εξωτερικών και του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο υπουργείο Οικονομικών, κατά την διάρκεια μάλιστα της ελληνικής κρίσης. Από τον Ιούλιο του 2023 ήταν ο πρέσβης της Γερμανίας στο Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ