Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Πουέρτο Ρίκο, όπου η Ουάσιγκτον έχει ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζει ως δράσεις για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου μετέβη ακόμη σε ένα από τα πολεμικά πλοία – το αποβατικό USS Iwo Jima – που αναπτύχθηκε πρόσφατα στην περιοχή, πιστοποιεί βίντεο που μεταφορτώθηκε στο X από τις υπηρεσίες του στο υπουργείο Άμυνας.

Στο σύντομο βίντεο εικονίζεται ο υπουργός, με στρατιωτική περιβολή, να απευθύνεται στους επιβαίνοντες λέγοντάς τους πως συνεισφέρουν να «σταματήσει η δηλητηρίαση του αμερικανικού λαού» με ναρκωτικά.

A message to our warfighters from the Secretary of War. pic.twitter.com/UVbsvAuNmR — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) September 8, 2025

Ο υπουργός Χέγκσεθ, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, τον πτέραρχο Νταν Κέιν, έγινε δεκτός στο νησί της Καραϊβικής, περιοχή των ΗΠΑ με ειδικό καθεστώς, από την κυβερνήτρια Τζένιφερ Γκονσάλες Κολόν, που ανακοίνωσε την επίσκεψη μέσω X.

Η κ. Γκονσάλες Κολόν ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του για «την αναγνώριση της στρατηγικής αξίας του Πουέρτο Ρίκο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και τον αγώνα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών στην περιοχή μας, των οποίων ηγείται ο ναρκωδικτάτορας (sic) Νικολάς Μαδούρο».

Ο πρόεδρος της αριστεράς στη Βενεζουέλα Μαδούρο, που επανεξελέγη το καλοκαίρι το 2024 με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει νοθεία και την Ουάσιγκτον να μην αναγνωρίζει τη νίκη του, κατηγορείται από την κυβέρνηση Τραμπ πως είναι ηγέτης καρτέλ των ναρκωτικών. Η Ουάσιγκτον υπόσχεται αμοιβή 50 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

🚨 BREAKING: Secretary of WAR Pete Hegseth has just arrived in Puerto Rico, where President Trump has deployed fighter jets to take on Venezuelan cartels



This was an unannounced trip.



Cartels are about to learn why our defense budget is closing in on $1 trillion 🤣 pic.twitter.com/uh8WImtbEo — Nick Sortor (@nicksortor) September 8, 2025

Ο Νικολάς Μαδούρο αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Δυο ανιψιοί της συζύγου του έχουν καταδικαστεί από δικαστήριο της Νέας Υόρκης σε δίκη για διακίνηση κοκαΐνης.

Η πρόσφατη ανάπτυξη από τις ΗΠΑ πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, κίνηση που ο κ. Μαδούρο χαρακτηρίζει απειλή για τη χώρα του, καθώς και η ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών στο Πουέρτο Ρίκο, πάντα στο όνομα της διακίνησης ναρκωτικών, σηματοδοτεί το λιγότερο αλλαγή δόγματος από την κυβέρνηση Τραμπ, που μέχρι τώρα περιοριζόταν σε αστυνομική δράση στην περιοχή.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω την περασμένη εβδομάδα, όταν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σε πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που κατά τον Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε ναρκωτικά και είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα. Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως σκοτώθηκαν 11 «ναρκωτρομοκράτες» που επέβαιναν σε αυτό. Το Καράκας έκανε λόγο για «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η δράση αυτής της φύσης εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών θα συνεχιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ