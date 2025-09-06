Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι «καμία από τις διαφορές» μεταξύ της κυβέρνησής του και των ΗΠΑ «δεν δικαιολογεί στρατιωτική αντιπαράθεση», παρά την κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Καμιά από τις διαφορές που είχαμε και έχουμε δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση», είπε ο κ. Μαδούρο σε διάγγελμά του που μεταδόθηκε από όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της χώρας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα χθες απείλησε πως «θα καταρρίπτονται» αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Βενεζουέλας αν κρίνεται πως απειλούν τις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, ενώ αμερικανικά μέσα μετέδωσαν πως το Πεντάγωνο προχωρά στην ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών αιχμής στο Πουέρτο Ρίκο, πέρα από την αρμάδα που πλέει ήδη στην περιοχή.